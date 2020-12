Chuck Yeager est décédé lundi à l’âge de 97 ans, a confirmé sa femme Victoria.

« C’est avec une profonde tristesse, je dois vous dire que mon amour de vie, le général Chuck Yeager, est décédé juste avant 21 heures HE », lit-on dans un message publié sur Twitter.

« Une vie incroyable bien vécue, le plus grand pilote d’Amérique et un héritage de force, d’aventure et de patriotisme resteront à jamais dans les mémoires. »

Chuck Yeager, photographié en 1997 célébrant le 50e anniversaire de sa rupture du mur du son, est décédé à l’âge de 97 ans, a annoncé lundi soir sa femme Victoria.

Yeager à côté de l’avion dans lequel il a franchi le mur du son, qu’il a nommé d’après sa femme

Yeager est largement reconnu comme l’un des plus grands pilotes de chasse à avoir jamais vécu.

Il est devenu célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale, devenant pilote de chasse et abattant au moins 11 avions ennemis.

En 1947, il est devenu le premier pilote confirmé avoir rompu la vitesse du son, en palier.

Il est devenu pilote d’essai, battant de nombreux records de vitesse et d’altitude, puis s’est battu au Vietnam.

Yeager a pris sa retraite en 1975, mais n’a pas ralenti.

À l’occasion du 65e anniversaire de sa rupture avec la vitesse du son, il a recommencé – à 89 ans, en tant que passager dans un F-15.

Yeager pose lors d’une session de portrait vers 1986 à Edwards Air Force Base en Californie