Le plus grand perdant de la saga Musk-Twitter est littéralement tout le monde impliqué

Si vous avez passé la semaine dernière à ignorer les alertes d’actualités sur Elon Musk, comme moi, vous aurez peut-être besoin d’un rattrapage rapide. Alors plongeons dedans.

La version TL; DR : Musk se retire de son accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter (pour des raisons que nous aborderons dans un instant), mais Twitter va essayer de le forcer à accepter l’accord initial. En bref : ils vont presque certainement devoir s’expliquer devant les tribunaux.

Pour ceux qui ont suivi cette histoire absolument banane, le dernier mouvement de Musk n’est pas une surprise. Voici pourquoi:

Presque tout le monde convient qu’il payait massivement trop cher pour Twitter. Les actions de la société ont perdu un tiers de leur valeur depuis fin avril, lorsque Musk a fait son offre. L’action Twitter a encore chuté lundi, à environ 34 dollars par action. L’offre de Musk était de 54,20 $ par action – il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi le conseil d’administration de Twitter ne le laissera pas partir sans se battre.

Le problème des bots : depuis le premier jour, Musk a soulevé une puanteur à propos des “spam bots” et a accusé Twitter, sans preuves, d’induire les investisseurs en erreur sur le nombre réel de ces comptes sur la plate-forme.

JUSTE POUR ÊTRE CLAIR: Twitter a un problème de spam, mais il semble évident que ce problème d’animal de compagnie d’Elon est un faux-fuyant. Les finances de cet accord n’ont tout simplement aucun sens, d’autant plus que nous sommes entrés dans un marché baissier qui a entraîné Twitter et Tesla, dont les actions constituent l’essentiel de la richesse de Musk. En d’autres termes, Musk s’est appauvri et Twitter est devenu moins cher, il cherche donc naturellement à le renégocier ou à le supprimer complètement.

C’est Elon Musk. Le gars est un canon lâche.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? Il existe de nombreuses possibilités, dont aucune n’est slam dunk pour quiconque est impliqué.

La rupture. En théorie, Musk pourrait payer des frais de rupture de 1 milliard de dollars et tout le monde peut recommencer à prétendre que cela ne s’est jamais produit. Cela semble bien pour Musk, mais c’est plus compliqué pour le conseil d’administration de Twitter, qui pourrait violer son obligation fiduciaire envers les actionnaires en le laissant marcher. Cela ébranlerait probablement les investisseurs déjà anxieux de Twitter. Twitter pourrait forcer Musk à l’acheter selon les conditions initiales s’il parvient à convaincre un juge qu’il a confirmé sa part de l’accord. Ce serait formidable pour les actionnaires de Twitter, moins pour le personnel et les utilisateurs de Twitter si la plate-forme est à contrecœur sous le règne d’un homme qui a été forcé de payer trop cher et qui s’est étiré sous Tesla et SpaceX. (Musk lol’d à cette suggestion qu’il serait obligé d’acheter Twitter dans un tweet enfantin prévisible lundi.) Négocier un meilleur prix. Alors que les deux parties se préparent au litige, elles continueront également à parler, et la situation pourrait se résoudre par un prix de vente négocié. Ce type de résolution est courant dans les litiges de fusion, rapportent mes collègues de CNN Business. N’importe quel nombre de jokers. Avec Musk, il est prudent de s’attendre à l’inattendu.

Une chose est sûre : une poignée d’avocats de Twitter et d’Elon Musk gagnent leur salaire cet été.

NOMBRE DU JOUR : 1,004 $

Pour la première fois en 20 ans, l’euro et le dollar américain sont à moins d’un centime de la parité.

L’euro oscillait autour de 1,004 dollar lundi matin, en baisse de 12 % depuis le début de l’année. Pourquoi? La monnaie européenne est battue en brèche par l’inflation et les inquiétudes concernant les approvisionnements énergétiques. Le dollar, quant à lui, se redresse alors que les investisseurs évitent le risque et placent leur argent dans des valeurs refuges.

Certains analystes disent que l’euro pourrait continuer à baisser, ce qui est une excellente nouvelle pour les Américains voyageant en Europe cet été, mais ce n’est pas bon pour la stabilité économique mondiale, explique ma collègue Nicole Goodkind.

CRISE DE TRÉSORERIE

Ce printemps, une poignée de banques rurales chinoises ont soudainement suspendu les retraits d’espèces, laissant des centaines de personnes dans l’impossibilité d’accéder à leur épargne. Les banques n’ont fourni aucune explication sur les raisons ou la durée pendant laquelle les comptes seraient gelés.

Naturellement, ces gens sont furieux — cela fait trois mois qu’ils tentent en vain de débloquer leurs comptes.

La nouvelle : Dimanche, les déposants ont organisé leur plus grande manifestation à ce jour – une rare manifestation de dissidence publique en Chine. Environ 1 000 personnes se sont rassemblées devant une succursale de la banque centrale de la province du Henan, demandant au gouvernement d’intervenir pour les aider à récupérer des millions de dollars de fonds gelés.

C’était un rassemblement pacifique, mais les autorités ont réagi avec force, rapporte mon collègue Nectar Gan. Lors d’un affrontement qui a duré plusieurs heures, des agents de sécurité ont chargé le groupe, entraînant les manifestants dans les escaliers et frappant ceux qui résistaient, y compris des femmes et des personnes âgées, selon des témoins et des vidéos sur les réseaux sociaux.

UNE PLUS GRANDE IMAGE

Cette réponse extrêmement disproportionnée témoigne d’un courant d’anxiété plus large parmi les dirigeants de Pékin.

La stricte politique zéro-Covid du pays a paralysé la reprise économique de la Chine. Lorsque le gouvernement publiera les données sur le PIB ce vendredi, les économistes s’attendent à ce qu’il soit le plus faible depuis 2020 début 2020, lorsque la pandémie a frappé.

Pendant ce temps, les actions connaissent une hémorragie en raison des inquiétudes concernant une répression réglementaire continue des entreprises technologiques. Le marché immobilier chinois, qui représente 20 % du PIB, s’effondre. Les ventes au détail sont en baisse.

Tout cela alors que le président Xi Jinping devrait briguer un troisième mandat sans précédent plus tard cette année.

Les dirigeants de Pékin ne connaissent que trop bien les termes du contrat social qui sous-tend la vie publique en Chine : les citoyens feront confiance au gouvernement central et ne feront généralement pas beaucoup d’histoires sur les libertés individuelles en échange de la promesse de prospérité. Ce contrat commence à s’effriter lorsque le moteur économique qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté en une génération commence à s’essouffler.

Avec sa violente répression contre les déposants – qui craignent légitimement que leurs économies ne se soient évaporées – la Chine envoie un message clair que son peuple devra prendre les coups économiques sur le menton et faire la queue, peu importe à quel point les choses vont mal.

