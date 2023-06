Le pèlerinage du Hajj a commencé alors que des foules de musulmans vêtus de robes blanches entourent la Kaaba, la structure en cubes à l’épicentre du site le plus sacré de l’islam, leurs prières résonnant dans les airs.

Le pèlerinage annuel a débuté dimanche à La Mecque, en Arabie saoudite, avec le tawaf, l’encerclement de la Kaaba, lors d’un événement qui devrait battre des records de fréquentation.

« Cette année, nous assisterons au plus grand pèlerinage du Hajj de l’histoire », a déclaré un responsable du ministère saoudien du Hajj et de la Omra.

Plus de 2,5 millions de musulmans devraient y participer, car les restrictions à la pandémie de coronavirus en place depuis 2020 ont été totalement assouplies.

Cette année-là, seulement 10 000 personnes ont été autorisées à participer ; 59 000 en 2021 ; et l’année dernière, il y avait un plafond d’un million de personnes.

« Je vis les plus beaux jours de ma vie », a déclaré Abdelazim, un Egyptien de 65 ans qui a économisé pendant 20 ans pour payer les 6 000 dollars dont il avait besoin pour y assister, a déclaré à l’agence de presse AFP sur le site.

Dimanche soir, les pèlerins commenceront à se rendre à Mina, à environ 8 km de la Mecque al-Masjid al-Haram, ou la Grande Mosquée, avant de se rassembler au mont Arafat, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon.

Mina est préparée pour les pèlerins, avec des vivres apportés et des forces de sécurité déployées.

Le Hajj de cette année est un défi, qui se déroule sous une chaleur de près de 45 degrés Celsius, la date du pèlerinage dépendant du calendrier lunaire.

Les autorités saoudiennes ont déclaré que plus de 32 000 agents de santé et des milliers d’ambulances sont en attente pour traiter les cas de coup de chaleur, de déshydratation et d’épuisement.

Le rituel islamique est obligatoire pour tout adulte musulman valide qui a les moyens financiers d’y participer, formant l’un des cinq piliers de la religion.

L’expérience physiquement et émotionnellement difficile vise à purifier les adeptes du péché et à les rapprocher de Dieu.

Cette année, le Hajj a lieu du 26 juin au 1er juillet, la célébration de l’Aïd al-Adha ayant lieu le 28 juin.

Bien qu’il s’agisse d’un rituel coûteux, le voyage du Hajj inspire souvent l’espoir à beaucoup, même s’ils viennent de régions du monde assiégées par la guerre, la pauvreté ou l’occupation. Beaucoup économisent le peu d’argent qu’ils ont pendant des années, pour pouvoir se le permettre.

Quatre groupes de pèlerins ont quitté Gaza la semaine dernière. Pendant ce temps, des pèlerins du nord-ouest de la Syrie ont traversé les frontières avec la Turquie. Et les Yéménites ont embarqué sur le premier vol direct vers l’Arabie saoudite depuis 2016 pour le pèlerinage.