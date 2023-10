Le « plus grand parc éolien offshore du monde » produit sa première électricité

Un projet décrit comme le « le plus grand parc éolien offshore du monde » a fait un grand pas en avant ce week-end après avoir produit sa première puissance.

Situé au large des côtes du nord-est de l’Angleterre, dans la mer du Nord, le parc éolien de Dogger Bank est développé en trois phases – A, B et C – et aura une capacité totale de 3,6 gigawatts une fois pleinement opérationnel. Une quatrième phase, appelée Banque Dogger Da été proposé.

« La première turbine du projet à Dogger Bank A a commencé à tourner et à produire de l’électricité à 20h37 BST le samedi 7 octobre », a déclaré lundi le projet de parc éolien de Dogger Bank dans un communiqué.

« L’énergie produite par la première éolienne offshore est désormais transmise au réseau national du Royaume-Uni via le système de transmission à courant continu haute tension de Dogger Bank, marquant la première utilisation de la technologie HVDC dans un parc éolien britannique », a-t-il ajouté.

L’ampleur du projet est considérable, et ses promoteurs affirment qu’il pourra alimenter en électricité jusqu’à 6 millions de foyers par an. Dogger Bank utilise les énormes turbines Haliade-X de GE Vernova, dotées de pales mesurant 107 mètres, soit environ 351 pieds.

Dogger Bank est une coentreprise impliquant SSE Renewables, Equinor et Vårgrønn, qui détiennent respectivement des participations de 40 %, 40 % et 20 %.

Dans un rapport, ESS Le directeur général, Alistair Phillips-Davies, a déclaré que Dogger Bank « apporterait un coup de pouce significatif à la sécurité énergétique du Royaume-Uni, à son accessibilité financière et à son leadership dans la lutte contre le changement climatique ».

« C’est exactement ainsi que nous devrions réagir à la crise énergétique », a-t-il ajouté.