Le « plus grand parc éolien flottant du monde » produit sa première électricité

Une installation décrite comme le plus grand parc éolien flottant au monde a produit sa première électricité au cours du week-end, et d’autres turbines devraient être mises en service avant la fin de l’année.

Dans un communiqué publié lundi, la société énergétique norvégienne Équin – mieux connu pour son travail dans l’industrie pétrolière et gazière – a déclaré que la production d’électricité de la première éolienne de Hywind Tampen a eu lieu dimanche après-midi.

Alors que le vent est une source d’énergie renouvelable, Hywind Tampen sera utilisé pour aider à alimenter les opérations dans les champs de pétrole et de gaz en mer du Nord. Equinor a déclaré que la première électricité de Hywind Tampen avait été envoyée au champ pétrolier et gazier de Gullfaks.

« Je suis fier que nous ayons maintenant commencé la production à Hywind Tampen, le premier parc éolien flottant de Norvège et le plus grand au monde », a déclaré Geir Tungesvik, vice-président exécutif d’Equinor pour les projets, le forage et l’approvisionnement.

“Il s’agit d’un projet unique, le premier parc éolien au monde alimentant des installations de production de pétrole et de gaz.”