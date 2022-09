Le plus grand obstacle à la fin de la guerre en Ukraine est la peur de la réaction de la Russie, selon le conseiller de Zelenskyy | Nouvelles du monde

Les bâtiments du gouvernement ukrainien se trouvent dans une zone de Kyiv totalement fermée.

Alors que nous traversons des points de contrôle étroitement contrôlés et des rues vides, nous atteignons le bureau du président.

Pour des raisons de sécurité, la zone et ses lourdes fortifications ne peuvent être ni photographiées ni filmées. Nous sommes ici pour une rencontre rare avec l’un des président Volodymyr Zelensky conseillers les plus proches.

Mykhailo Podolyak me salue avec une poignée de main ferme, vêtu d’une tenue militaire similaire à celle de son commandant en chef.

“Les politiciens sont trop inquiets de la façon dont Russie réagiront s’ils perdent cette guerre », me dit Mykhailo Podolyak.

Si le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE peuvent trouver une réponse à cela, il dit qu’ils pourraient mettre fin à cette guerre “en quelques mois tout au plus. Ce n’est pas du tout une question d’années comme tout le monde le dit. C’est une question de trois, cinq, mois … La vitesse de libération à Kharkiv était de plus de 8 500 kilomètres carrés en seulement quatre à cinq jours. C’est un exemple de la façon dont cela pourrait se produire.

Les forces ukrainiennes ont fait des gains impressionnants sur le champ de bataille ces dernières semaines dans le nord-est du pays.

A Kyiv, les prochaines étapes de la contre-offensive sont un secret bien gardé, mais M. Podolyak me dit “c’est une erreur” de penser que la guerre s’arrêtera cet hiver.

“Ça va continuer avec la même intensité”, ajoute-t-il.

Alors que l’Assemblée générale des Nations Unies se réunit à New York, la frustration de l’Ukraine que la Russie ait toujours un siège à la table des négociations est claire.

“Nous aimerions voir une plus grande influence de l’Assemblée générale sur le comportement de la Russie. Plus précisément, son exclusion du Conseil de sécurité de l’ONU afin que des décisions plus efficaces puissent être prises”, a déclaré M. Podolyak.

Les pourparlers de paix entre Moscou et Kyiv sont au point mort.

On me dit que l’Ukraine ne tiendra plus de négociations avec la Russie concernant la fin de la guerre tant que toutes les troupes russes n’auront pas quitté l’Ukraine – y compris de Crimée et de l’est du Donbass. Les seuls pourparlers qui ont lieu entre les deux pays à un niveau officiel sont ceux concernant les échanges de prisonniers.

Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que Vladimir Poutine retire ses troupes d’Ukraine.

Après tout, la Russie occupe encore environ un cinquième du pays et cette guerre est loin d’être conclue. Cela laisse la seule option ouverte à l’Ukraine, celle de les chasser du pays en gagnant cette guerre.

Selon M. Podolyak, le plus grand obstacle à la fin de la guerre est la peur de la communauté internationale quant à la réaction de la Russie.

“Les pays partenaires n’ont aucune idée de ce qui se passerait ensuite. Tout le monde est habitué au fait que la Fédération de Russie est un monstre dans son comportement. Qu’il faut craindre la Russie… C’est ce qui empêche le monde de nous aider. plus intensément et aider l’Ukraine à mettre fin à cette guerre.”

Le conseiller du président Zelensky dit que les alliés internationaux ne peuvent pas se laisser faire chanter par la peur des armes nucléaires.

“Si la Russie prend une partie du territoire ukrainien, cela montrera aux autres pays, par exemple à l’Iran, #Obtenez des armes nucléaires et vous pourrez prendre la terre de quelqu’un d’autre”.