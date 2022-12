Le plus grand nombre de baleines à bosse enregistré dans la mer des Salish

Les chercheurs affirment que près de 400 baleines à bosse ont été repérées dans la mer des Salish cette année, le total le plus élevé jamais enregistré.

Selon la Canadian Pacific Humpback Collaboration, un ensemble de groupes qui rassemblent les observations de chercheurs, de capitaines d’écotourisme, de naturalistes et de scientifiques citoyens, 396 baleines à bosse individuelles ont été documentées dans la mer des Salish, dont 34 mères avec leurs petits.

En 2017, 293 baleines ont été recensées.

La nouvelle survient après qu’au moins quatre baleines à bosse ont récemment été retrouvées mortes sur les plages de la Colombie-Britannique en l’espace de quelques semaines.

Tasli Shaw, chef de projet pour les baleines à bosse de la mer des Salish, dit qu’il peut y avoir une idée fausse selon laquelle les baleines à bosse ne font que traverser la mer des Salish. En réalité, les baleines retournent dans les mêmes zones pour se nourrir et peuvent rester plusieurs mois d’affilée.

“Ils viennent ici très spécifiquement pour se nourrir, et ils sont très expérimentés et très compétents dans ce qu’ils font”, a-t-elle déclaré.

“Ils connaissent les meilleurs endroits pour trouver des proies et la meilleure façon de les capturer. Nous voyons donc les mêmes individus année après année.”

Shaw dit que l’augmentation lente mais régulière du nombre de baleines à bosse remonte à l’interdiction de la chasse commerciale à la baleine mise en place il y a 55 ans.

Jackie Hildering, de la Marine Education and Research Society, déclare que de plus en plus de baleines à bosse sont repérées dans la mer des Salish – qui comprend le détroit de Juan de Fuca, le détroit de Géorgie et le détroit de Puget – il est essentiel de les protéger des menaces, telles que l’emmêlement des engins de pêche et trafic maritime.

“Nous avons tellement de chance [to have] une seconde chance avec des géants”, a déclaré Hildering.

Hildering dit qu’une partie de la mission de sa société est de apprendre aux plaisanciers comment éviter les collisions avec les mammifères marins et que faire si cela se produit. Cette mission est plus importante que jamais, dit-elle, car la mer des Salish est devenue l’équivalent baleine d’une “zone scolaire très fréquentée”.

Shaw dit qu’il reste à voir si le nombre de baleines à bosse continuera d’augmenter.

“Les baleines à bosse peuvent se déplacer autour de la côte, bien sûr, il est donc difficile de vraiment prédire à quoi ressemblera le retour continu des baleines à bosse à l’avenir.”

Hildering dit que les chiffres croissants soulèvent des questions. Une partie de l’augmentation, a-t-elle dit, peut être attribuée aux baleines à bosse qui viennent d’ailleurs.

“Ce n’est pas seulement la croissance démographique. C’est trop rapide pour ça, donc ça vient aussi d’ailleurs. Qu’est-ce que cela nous dit sur un environnement changeant en termes de température et de proies ?”