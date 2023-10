Une partie de la raison pour laquelle le républicain de Caroline du Nord a une crédibilité persistante auprès de l’extrême droite – même si elle s’estompe avec le temps. Matt Gaetz époque – c’est qu’il était l’un d’entre eux, avant même la montée du mouvement GOP Tea Party.

McHenry est entré au Congrès en 2005 à l’âge de 29 ans et s’est rapidement fait un nom en tant que « lanceur de bombes » autoproclamé. Il a gravi les échelons du parti républicain en attaquant les plans de sauvetage économique du gouvernement à la suite de la crise financière mondiale, contribuant ainsi à faire échouer la tentative initiale de l’administration Bush de renflouer Wall Street – un vote raté qui a déclenché un krach boursier.

Un chroniqueur de Roll Call à ce début de carrière de McHenry l’a décrit comme « le chien d’attaque du GOP » alors qu’il combattait les démocrates dans une bataille éthique contre le chef de la majorité Tom Delay, qui faisait face à des accusations de complot criminel.

Mais McHenry est ensuite devenu sérieux. Il s’est attaché au House Financial Services Committee, qui rédige les règles relatives aux opérations bancaires et boursières, et est devenu un passionné de la politique de Wall Street. Il est également entré à la tête de la Chambre, devenant l’un des meilleurs compteurs de voix du GOP en tant que whip adjoint en chef.

McHenry, maintenant père de trois enfants, a eu une chance d’aider à diriger la Chambre après que les républicains ont reconquis leur majorité l’année dernière. Il a refusé – indiquant clairement qu’il ne voulait pas quereller les conservateurs sur le financement du gouvernement et le plafond de la dette – et est devenu président du Comité des services financiers pour se concentrer sur « l’élaboration de la loi ».

Comment fonctionne-t-il ?

McHenry n’a pas tout à fait abandonné ses idéaux conservateurs lors de sa transition vers le poste d’homme d’État du GOP. Mais il a clairement indiqué qu’il pouvait faire preuve de flexibilité pour conclure un accord.

Adoptez simplement l’approche de McHenry chez House Financial Services. McHenry a passé des années à courtiser le représentant. Eaux Maxine – le principal démocrate du panel et l’opposé de McHenry – dans le but d’élaborer une législation qui aurait une chance de passer par le Sénat et d’être signée par le président. Avant de prendre le marteau, il a décrit le comité comme un coin actif du bipartisme.

« Nous avons réussi à trouver un compromis pour aider les familles et les petites entreprises à obtenir des prêts et à accéder au capital », a-t-il déclaré.

Ancien Président Kévin McCarthy s’est tourné vers McHenry plus tôt cette année pour l’aider à sortir de l’impasse concernant le plafond de la dette. Cela a fait chaud au cœur à Wall Street, car les banquiers étaient convaincus que McHenry serait une voix de la raison et aiderait à éloigner le pays de la calamité financière. Après tout, il avait averti publiquement l’année dernière que prendre en otage le plafond de la dette était une mauvaise idée, sachant que McCarthy s’engageait dans cette voie.

McHenry est proche du milieu de son parti, selon un score idéologique. Il estime que le changement climatique est réel et que « nous devons faire quelque chose ». Il a soutenu l’aide à l’Ukraine. Il a contourné certains des problèmes de guerre culturelle qui dominent la politique du Parti républicain et a même suscité des critiques de la droite lorsqu’il a maintenu les préoccupations en matière de diversité et d’inclusion – une priorité de Waters – à l’ordre du jour de la surveillance des services financiers.

Après une soudaine série de faillites de banques régionales en mars, McHenry, contrairement à certains autres conservateurs, s’est abstenu d’utiliser l’atmosphère de crise pour attaquer l’administration Biden pour sa gestion de la situation – confirmant ainsi la transition complète depuis ses jours de lancement de bombes d’antan.

« Je suis confiant dans leur capacité à faire la bonne chose », avait déclaré McHenry à l’époque.

Et après?

Même s’il n’est pas surprenant que McCarthy quitte un haut adjoint à la tête de la Chambre, ce n’est pas un poste recherché par McHenry. Avant que McHenry ne donne le coup de marteau vu dans le monde entier au début du mois, beaucoup à Washington pensaient qu’il approchait de la fin de son mandat au Congrès.

La spéculation n’était pas basée sur des allusions de McHenry mais visait plutôt à relier les points. Il ne voulait pas occuper un poste de leader à la Chambre. Une limitation du mandat de sa présidence des services financiers entre en vigueur après les élections de 2024. Il a une jeune famille et est au gouvernement depuis la vingtaine.

« Au début de ce Congrès, la sagesse conventionnelle était que McHenry servirait ses deux dernières années en tant que président, puis prendrait sa retraite ou deviendrait président », a déclaré un ancien membre de la direction républicaine. « Personne ne croyait réellement que cet orateur serait possible. »