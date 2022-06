Le plus grand navire hybride du monde transporte des passagers entre le Royaume-Uni et la France

« La grande taille de la batterie permettra aux navires de fonctionner à pleine puissance, en utilisant à la fois les hélices et tous les propulseurs pour manœuvrer sans émissions dans et hors des ports, même par mauvais temps », a déclaré Hakan Agnevall, PDG de Wartsila.

Brittany Ferries a déclaré que le navire devrait être livré en 2024. Un deuxième hybride rejoindra sa flotte peu de temps après, voyageant entre Portsmouth et Caen.

Un navire qui transportera des passagers entre le Royaume-Uni et la France dans les prochaines années sera le plus grand navire hybride jamais construit, selon l’opérateur Brittany Ferries.

Le transport maritime n’est pas différent des autres types de mobilité en ce qu’il a une empreinte environnementale considérable.

Selon Transport & Environnement, un groupe de campagne dont le siège est à Bruxelles, les navires représentent « une source importante de consommation et d’émissions de pétrole dans l’UE ».

Citant une analyse des données d’Eurostat, T&E ajoute qu’en 2019, le transport maritime de l’UE a consommé « 12,2 % de tout le carburant de transport ».

Ailleurs, l’Agence internationale de l’énergie affirme que le transport maritime international était responsable d’environ 2% des émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie de la planète en 2020.

Alors que les préoccupations concernant la durabilité augmentent et que les principales économies et entreprises du monde entier cherchent à réduire leurs émissions et à atteindre les objectifs de zéro émission nette, le secteur devra trouver de nouvelles façons de réduire l’empreinte environnementale de ses opérations.

La tâche est immense. Plus tôt cette année, le PDG du géant du transport maritime Moller-Maersk a admis à CNBC que le passage aux carburants « verts » aurait un coût, mais a souligné l’importance de se concentrer sur la situation dans son ensemble plutôt que sur la douleur à court terme.

Les commentaires de Soren Skou sont intervenus un jour après que son entreprise a déclaré qu’elle souhaitait que l’ensemble de l’entreprise atteigne zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2040, 10 ans avant son objectif précédent.