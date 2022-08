Le plus grand navire du Royaume-Uni tombe en panne lors d’une mission “repère”

Le porte-avions HMS Prince of Wales a subi un “problème mécanique”, selon la Royal Navy

Le plus grand navire britannique et le deuxième des deux porte-avions de la Royal Navy, le HMS Prince of Wales, est tombé en panne peu de temps après s’être lancé dans un essai d’aviation transatlantique.

Le transporteur “reste dans la zone d’exercice de la côte sud tout en menant des enquêtes sur un problème mécanique émergent”, a déclaré dimanche le porte-parole de la Royal Navy dans un communiqué aux médias.

L’incident s’est produit juste un jour après que le navire a quitté Portsmouth pour ce que la Royal Navy a décrit comme “une mission historique pour façonner l’avenir des opérations d’avions furtifs et de drones.”

Le UK Defence Journal a cité une source disant que des plongeurs avaient découvert que l’arbre porte-hélice du navire semblait être endommagé.

Selon Sky News, le prince de Galles est désormais ancré au sud-est de l’île de Wight en Angleterre.

Le navire, qui est devenu pleinement opérationnel l’année dernière, était sur le point de visiter New York, Halifax au Canada et les Caraïbes, au cours d’un voyage de trois mois à travers l’Atlantique pour des essais impliquant des chasseurs à réaction F-35B, selon la Royal Navy.