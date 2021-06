Le plus grand navire de la marine iranienne prend feu et coule

TEHERAN — Le plus grand navire de la marine iranienne a pris feu et a coulé mercredi dans le golfe d’Oman dans des circonstances peu claires, ont rapporté des agences de presse semi-officielles.

Les agences de presse Fars et Tasnim ont déclaré que les efforts n’avaient pas permis de sauver le navire de soutien Kharg, du nom de l’île qui sert de principal terminal pétrolier à l’Iran et décrit par la télévision d’État et les agences de presse semi-officielles comme un « navire-école ».

L’incendie a commencé vers 2 h 25, heure locale, et les pompiers ont tenté de le contenir, a déclaré Fars, et les responsables iraniens n’ont proposé aucune cause pour l’incendie. Le navire a coulé près du port iranien de Jask, à près de 800 milles, ou 1 300 kilomètres, au sud-est de Téhéran, dans le golfe d’Oman, près du détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe Persique.

Des photographies ont circulé sur les réseaux sociaux iraniens montrant des marins portant des gilets de sauvetage évacuant le navire alors qu’un incendie brûlait derrière eux. Fars a publié une vidéo d’une épaisse fumée noire s’élevant du navire tôt mercredi matin.