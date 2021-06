Le plus grand navire de la marine iranienne prend feu et coule dans le golfe d’Oman (PHOTOS, VIDÉOS)

Le navire, qui était le plus grand en termes de tonnage exploité par la Marine, a coulé tôt mercredi, ont rapporté les médias iraniens, citant la deuxième zone maritime de la Marine à Jask.

« Tous les efforts pour sauver le navire ont échoué et il a coulé », L’agence de presse semi-officielle iranienne Fars News Agency a déclaré.

Le Kharg a pris feu mardi et l’incendie a fait rage pendant environ 20 heures avant que le navire ne coule. Tous les membres d’équipage auraient débarqué du navire en feu, sans qu’aucune information sur les victimes potentielles ne soit immédiatement disponible.

Des images circulant en ligne montrent prétendument le navire en mer avec des flammes nues visibles sur la poupe.

شنیده می شود کشتی#ایران [#ایران] IRIS ارگ احل بندرعباس ایران ال سوختن است.@SamanthaIranipic.twitter.com/vyVGGxUAgU — عملیات فکوس (@be_name_vatan) 1 juin 2021

Le navire en flammes a émis un large panache de fumée visible depuis la côte iranienne, montre une autre vidéo.

Fars News vidéo d’IRIS Kharg (431) sous le feu. Ce navire a servi dans la marine iranienne pendant 37 ans. pic.twitter.com/O78wvmmHne – Mehdi H. (@mhmiranusa) 2 juin 2021

Le Kharg était un grand pétrolier ravitailleur de flotte de construction britannique, utilisé par la marine iranienne depuis le début des années 1980. L’incendie a touché le navire au cours d’une « opération navale d’entraînement » et la cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée. Le navire était doté d’un armement léger et était capable de transporter trois hélicoptères à bord, un sur l’héliport et deux autres cachés dans des hangars.

L’incendie est le dernier d’une série d’incidents qui ont frappé les navires iraniens au cours des derniers mois. Début avril, le cargo iranien MV Saviz, ancré au large du Yémen dans la mer Rouge, a été attaqué, soutenant « dommages mineurs ». Selon les autorités iraniennes, le navire a été utilisé comme plaque tournante logistique pour les opérations de lutte contre la piraterie dans la région.

