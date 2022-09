Le plus grand navire de guerre indien entre en service — RT World News

Vendredi, le Premier ministre indien Narendra Modi a mis en service le premier porte-avions conçu et construit dans le pays, INS (Indian Naval Ship) Vikrant.

Il a salué le navire de 2,5 milliards de dollars comme “une manifestation de la glorieuse tradition maritime de l’Inde” et “un symbole vibrant de la fierté indienne”.

“Jusqu’à présent, ces porte-avions n’étaient fabriqués que par des pays développés. L’Inde a franchi une étape vers le statut de pays développé en faisant partie de la ligue », Modi a déclaré lors de la cérémonie dans l’État du Kerala, dans le sud du pays.

Le nouveau navire est devenu le plus grand navire de guerre jamais construit par l’Inde à elle seule. Le navire devrait exploiter une escadre aérienne composée de 30 avions, dont des avions de combat MiG-29K de fabrication russe, des hélicoptères de réchauffement précoce Ka-31, ainsi que des hélicoptères multi-rôles américains MH-60R. Plus tard, le navire devrait recevoir des aéronefs potentiels, actuellement connus sous le nom d’hélicoptères légers avancés (ALH) et d’avions de combat légers (LCA).

Modi a également dévoilé le nouveau Naval Ensign, destiné à remplacer le symbole actuel, hérité de l’ère coloniale et composé de la croix de Saint-Georges. L’introduction d’une nouvelle enseigne est un “étape historique” qui « renforcera la fierté nationale et débarrassera notre nation des bagages coloniaux », il a déclaré.

Le nouveau navire de guerre de 262 mètres et 43 000 tonnes est devenu le deuxième porte-avions de ce type dans la flotte de la marine indienne. Un autre porte-avions actuellement utilisé est l’INS Vikramaditya, construit à l’origine comme croiseur porte-avions de la classe Bakou Kiev à l’époque soviétique.

Établi en 2009, l’INS Vikrant a été lancé en 2013, connu à l’époque simplement sous le nom de porte-avions autochtone 1 (IAC-1). Le navire a été entièrement équipé l’année dernière et a subi des essais en mer approfondis pendant près d’un an. Le navire a été nommé d’après le tout premier avion de la marine indienne, INS Vikrant, initialement établi sous le nom de HMS Hercules en Grande-Bretagne.