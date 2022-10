Le plus grand navire de guerre du monde, 13 milliards de dollars, l’USS Gerald Ford, entame sa première mission avec un exercice massif de l’OTAN dans un message de défi à Poutine

Le plus grand navire de guerre du monde, l’USS Gerald Ford, a lancé sa première mission dans un exercice massif de l’OTAN en signe de défi contre Poutine.

Le navire de 13 milliards de dollars devrait s’associer au Canada, à la France et à l’Allemagne, entre autres, pour la formation à la défense aérienne et la guerre anti-sous-marine afin de protéger à la fois la puissance terrestre et aérienne.

L’USS Gerald Ford a été mis en service en 2017 et est conçu pour protéger les puissances terrestres et aériennes de la mer

Le navire a été déployé dans une mission de formation dans le cadre d’un exercice de l’OTAN

Une vidéo a été publiée par le Facebook de l’US Navy qui a révélé que le navire de guerre avait été emmené en mer le mardi 4 octobre depuis la base navale de Norfolk, en Virginie.

L’amiral Daryl Caudle a déclaré : “[The ship’s deployment will] démontrer sa létalité inégalée, multi-domaine et à spectre complet dans l’Atlantique.”

L’exercice de l’OTAN a été lancé dans un message de défi alors que la Russie a affirmé aujourd’hui que Vladimir Poutine avait rempli les documents juridiques qui marquent l’annexion de 15 % du territoire ukrainien.

Les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia ont maintenant été officiellement absorbées par le régime de Poutine, selon le Kremlin, alors que Poutine cherche à légitimer sa guerre en Ukraine.

Cependant, les troupes du président ukrainien Volodymyr Zelensky continuent de riposter et il a annoncé que son armée avait libéré des “dizaines” de colonies ukrainiennes, alors qu’elle poursuivait sa contre-offensive.

Cela survient alors que les troupes russes ont également reçu l’ordre de battre en retraite aujourd’hui alors que l’assaut des chars du sud de l’Ukraine a écrasé leurs positions – et le président Zelensky a juré qu’il “ne s’arrêtera pas”.

Des blogs pro-russes ont révélé que leur ligne de front s’était détériorée et que les soldats avaient reçu l’ordre de se “regrouper”.

Désormais, les défenseurs ukrainiens sont étonnamment proches de la ville de Kherson, la seule capitale provinciale capturée depuis le 24 février qui est toujours sous contrôle russe.

Des roquettes à longue portée américaines et britanniques ont coupé les seuls ponts traversant la rivière de quatre milles de large sur la rive ouest du Dnipro, ce qui signifie que des milliers de soldats russes risquent d’y être encerclés.

On s’attend à ce qu’ils se replient sur la rivière des Inhulets, à quelques kilomètres à l’est de la ville.

Au cours de la seule semaine dernière, la Russie a perdu 4 000 kilomètres carrés de territoire.

Quatre avions de guerre russes ont également été interceptés aujourd’hui, après avoir survolé l’espace aérien de l’OTAN.

Les avions de combat de l’armée de l’air italienne se sont précipités après que les avions de Poutine ont été détectés s’égarant dans l’espace aérien appartenant à la Pologne et à la Suède depuis l’enclave russe de Kaliningrad.

Rome a envoyé quatre avions de combat Eurofighter Typhoon en Pologne dans le cadre d’une mission de police aérienne de l’OTAN en juillet – avec les avions de combat stationnés à la base aérienne de Malbork.

Dans le cadre de la mission de formation de l’Otan avec l’USS George Ford, neuf pays différents sont impliqués dans le déploiement, dont le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède.

A plus de 1 100 pieds de long, 9 000 personnes, 60 avions et 20 navires seront de la partie.

Mackenzie Eaglen, chercheur principal et expert en défense à l’American Enterprise Institute, a déclaré: “L’armée américaine, le plus visiblement par le biais de groupes de frappe de porte-avions de la marine américaine, dissuade d’abord les mauvais acteurs et les guerres désordonnées.

“Si la dissuasion est perdue, alors nous avons beaucoup d’équipements et de bases qui seront vulnérables lors du prochain conflit.

“Alors que les États-Unis débattent (apparemment constamment) de l’utilité du porte-avions, d’autres pays sont occupés à investir massivement dans des porte-avions – de l’Inde, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni, de l’Australie et de l’Italie – ce qui témoigne de l’utilité continue du navire en temps de paix et en temps de guerre. .”

L’Otan et la Russie restent à couteaux tirés sur la guerre de Poutine en Ukraine – Moscou évoquant continuellement le spectre d’un conflit plus large si l’Occident continue d’aider l’Ukraine.

Malgré le déplacement de 101 000 tonnes à pleine charge, il peut se déplacer à 34 mph