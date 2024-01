Le plus grand navire de croisière au monde, Icon of the Seas, embarque pour son voyage inaugural au départ de Miami

Par Ishita Srivastava pour Dailymail.Com





L’Icon of the Seas du Royal Caribbean a mis les voiles aujourd’hui pour un voyage de sept jours d’île en île dans les Caraïbes avant de retourner à Miami.

Malgré les affirmations selon lesquelles le GNL utilisé est meilleur que le carburant marin traditionnel, les environnementalistes estiment que le navire présente des risques élevés d’émissions de méthane.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et le deuxième contributeur au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone.







Le plus grand navire de croisière du monde a commencé son voyage inaugural de sept jours depuis Port Miami, transportant à son bord presque la population d’une petite ville.

L’Icon of the Seas du Royal Caribbean a mis les voiles aujourd’hui pour un voyage de sept jours d’île en île dans les Caraïbes avant de retourner à Miami.

Le navire de 2 milliards de dollars s’étend sur près de 1 200 pieds (365 mètres) de la proue à la poupe et compte 20 ponts, 2 350 membres d’équipage, 2 805 cabines et de la place pour 7 600 passagers.

En dehors de cela, le navire dispose également d’une cascade artificielle de 55 pieds, de 40 restaurants et bars, de sept piscines dont un « lac » de 40 000 gallons, de 50 musiciens et comédiens ainsi que d’un orchestre de 16 musiciens.

Le navire est propulsé au « gaz naturel liquéfié respectueux de l’environnement ». Selon Reutersle Royal Caribbean a déclaré que l’Icon est 24 pour cent plus efficace en termes d’émissions de carbone que ce qui est requis par l’Organisation maritime internationale.

L’Icon of the Seas du Royal Caribbean a mis les voiles aujourd’hui pour un voyage de sept jours d’île en île dans les Caraïbes avant de retourner à Miam.

Le navire de 2 milliards de dollars s’étend sur près de 1 200 pieds (365 mètres) de la proue à la poupe et compte 20 ponts, 2 350 membres d’équipage, 2 805 cabines et de la place pour 7 600 passagers.

Le navire est propulsé au « gaz naturel liquéfié écologique »

Le navire possède également un élément structurel conçu comme une installation artistique dynamique sur sa voie d’accès principale, appelée « La Perle ».

Royal Caribbean a également déclaré que chaque kilowatt utilisé sur l’Icon of the Seas “est examiné minutieusement pour son efficacité énergétique et ses réductions d’émissions”.

Mais malgré les affirmations selon lesquelles ce carburant est meilleur que le carburant marin traditionnel, les environnementalistes estiment que le navire présente des risques élevés d’émissions de méthane.

Selon le Conseil international des transports propres, les émissions de méthane des navires alimentés au GNL sous la forme de « fuites de méthane » contribuent au changement climatique.

Des fuites de méthane se produisent lorsque des navires tels que l’Icon utilisent des moteurs bicarburant à basse pression qui ont tendance à rejeter du méthane dans l’atmosphère pendant le processus de combustion.

Bryan Comer, directeur du programme marin à l’ICCT expliqué: ‘C’est un pas dans la mauvaise direction.

«Nous estimons que l’utilisation du GNL comme carburant marin émet plus de 120 % d’émissions de gaz à effet de serre sur son cycle de vie que le gazole marin.»

Les moteurs des navires de croisière ont une fuite de méthane estimée à 6,4 % en moyenne, selon 2024. recherche financé par l’ICCT, ce qui est supérieur à l’hypothèse de l’OMI, soit 3,5 pour cent.

Salon des passagers dans la zone Aquadome d’Icon of the Seas, un lieu de plongée et de spectacle sous un dôme de verre au sommet du navire

Un employé se promène dans la zone de Central Park du navire, car elle contient également son propre « quartier familial », appelé « Surfside ».

Malgré les affirmations selon lesquelles le carburant est meilleur que le carburant marin traditionnel, les environnementalistes estiment que le navire présente des risques élevés d’émissions de méthane.

Selon le Conseil international des transports propres, les émissions de méthane des navires alimentés au GNL sous forme de « fuite de méthane » contribuent au changement climatique.

Lionel Messi participe mardi à la cérémonie de nomination de « l’Icône des mers » à Miami

Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean International, a déclaré : « Nous avons construit le plus grand et le plus méchant navire de la planète. C’est vraiment excitant lorsque vous introduisez une nouvelle classe de navire, mais c’est encore plus excitant quand il semble vraiment parfait.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et le deuxième contributeur au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone, selon l’étude Global Climate Change de la NASA. site web.

On estime que 60 % des émissions actuelles de méthane sont le résultat des activités humaines.

Mais ces préoccupations ne semblent pas déranger les propriétaires puisque l’Icon devrait effectuer des voyages dans les Caraïbes tout au long de l’année au départ de Miami, avec des itinéraires comportant des « destinations idylliques » et des escales sur « l’île privée primée » Perfect Day à CocoCay aux Bahamas.

Le navire a été officiellement « baptisé » mardi par le vainqueur de la Coupe du monde. Lionel Messi et ses coéquipiers de l’Inter Miami.

Messi était la tête d’affiche de l’événement, plaçant un ballon de football au sommet d’un support pour “démarrer” le traditionnel bris d’une bouteille de champagne contre la proue du navire – quelque chose qui est censé porter chance au navire et à ses passagers.

L’Argentin de 36 ans a ensuite qualifié cela de « privilège ».

“C’est un grand honneur pour moi et je sais ce que cela signifie pour la ville de Miami et le monde entier”, a déclaré Messi en espagnol. « Donc, j’appelle ce navire Icône des mers. Que Dieu vous bénisse ainsi que toutes les personnes qui navigueront avec elle.

Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean International, a ajouté : « Nous avons construit le plus grand et le plus méchant navire de la planète. C’est vraiment excitant lorsque vous introduisez une nouvelle classe de navire, mais c’est encore plus excitant lorsqu’elle semble vraiment parfaite.