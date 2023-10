Le plus grand musée de New York va retirer tous les restes humains de sa collection

Le Musée américain d’histoire naturelle de New York va retirer tous les restes humains de ses collections exposées dans le cadre d’une réforme fondée sur une réflexion révisée sur les pratiques de collecte qu’il considère désormais comme « profondément imparfaites ».

Le principal musée naturel des États-Unis prévoit de rénover sa collection d’environ 12 000 restes humains, y compris les squelettes d’indigènes et d’esclaves pillés ainsi que les corps de New-Yorkais collectés aussi récemment que dans les années 1940.

« Les collections de restes humains ont été rendues possibles par d’extrêmes déséquilibres de pouvoir », a déclaré le président du musée, Sean Decatur, au personnel dans une lettre cette semaine. le New York Times.

« De nombreux chercheurs des XIXe et XXe siècles ont ensuite utilisé ces collections pour faire avancer des programmes scientifiques profondément erronés enracinés dans la suprématie blanche – à savoir l’identification de différences physiques susceptibles de renforcer les modèles de hiérarchie raciale. » il ajouta.

Cette décision intervient alors que de nombreuses institutions médicales et anthropologiques américaines sont confrontées à des problèmes similaires, notamment le musée Mütter de Philadelphie, le musée Peabody de l’université Harvard et le musée Penn, également à Philadelphie, qui a présenté ses excuses. Collection de crânes de Morton contenant des crânes noirs et indigènes.

Les nouvelles lignes directrices annoncées par le musée naturel incluent le retrait des restes humains, l’amélioration de la façon dont ils sont stockés et des ressources plus importantes pour déterminer l’origine et l’identité des restes.

Moins de 30 ans Loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes, Les institutions sont obligées de restituer les restes autochtones, mais de nombreuses institutions ont rencontré des problèmes d’identification correcte, ralentissant le processus ou le rendant largement impossible.

Le musée d’histoire naturelle a rapatrié environ 1 000 restes d’Amérindiens, mais en détient 2 200 de plus. Une étude plus approfondie visant à déterminer où ils devraient être renvoyés a suscité la colère des critiques.

Le New York Times a déclaré que dans sa lettre au personnel, Decatur, qui a pris ses fonctions en avril, a écrit que « l’identification d’une action réparatrice et respectueuse en consultation avec les communautés locales doit faire partie de notre engagement ».

Étant donné que certaines collections ont été constituées pour prouver ou réfuter des théories scientifiques désormais discréditées, notamment l’eugénisme, de nombreux restes collectés appartiennent à des individus qui n’avaient pas consenti à être utilisés, post mortem, à des fins d’étude et d’exposition institutionnelles.

Parmi les vestiges conservés dans les coffres des collections du musée, le journal a rapportéest une collection – la « collection médicale » – qui comprend 400 New-Yorkais pauvres des années 1940 dont les corps ont été initialement donnés à des écoles de médecine, ainsi que les ossements de cinq adultes noirs qui ont été déterrés dans un cimetière pour esclaves de Manhattan en 1903.

« L’héritage de la déshumanisation des corps noirs par l’esclavage se poursuit après la mort dans la façon dont ces corps ont été traités et déshumanisés au service d’un projet scientifique » Decatur, qui est afro-américain, dit au journal.

Le musée dispose actuellement de 12 vitrines d’exposition de restes humains allant de squelettes, dont celui d’un guerrier mongol de l’an 1000 après JC en exposition reconstituée, à divers objets cérémoniels ou pratiques fabriqués à partir d’os humains, dont un tablier tibétain du XIXe siècle.

Le directeur du musée a déclaré dans la lettre qu’aucun des objets « n’est suffisamment essentiel aux objectifs et au récit de l’exposition pour contrebalancer les dilemmes éthiques présentés par le fait que les restes humains sont dans certains cas exposés aux côtés et sur le même plan que les objets. ».