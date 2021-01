Le plus grand musée d’art américain vous emmène en visite virtuelle dans la France du 18e siècle

Quand on pense au décor français du XVIIIe siècle, une image bien distincte vient à l’esprit. Meubles dorés, couleurs pastel avec des touches de rouges et de verts, et tissus très riches. Si vous êtes intéressé par le décor, les thèmes et les styles de cette période, le Metropolitan Museum of Art (le plus grand musée d’art des États-Unis) est l’endroit idéal avec The Wrightsman Galleries.

Malgré l’intérêt, vous ne pourrez peut-être pas vous rendre au MET, en raison de la pandémie et du fait qu’il sera ridiculement cher de voler là-bas. Mais n’ayez crainte. Le pseudo Instagram officiel du musée a mis en ligne une vidéo qui vous mènera au MET et, à son tour, dans un palais royal français du XVIIIe siècle.

La vidéo est sous-titrée «Visite silencieuse de la galerie: les galeries Wrightsman». Il s’agit d’une vidéo de très haute qualité de chacune des expositions de la collection d’arts décoratifs français du Musée. Elles sont appelées «chambres d’époque» car chacune représente une époque révolue avec le décor et le style.

La vidéo s’ouvre avec l’entrée de la galerie avec le panneau «Wrightsman Galleries». Ensuite, la caméra se déplace vers un couloir orné où plusieurs pièces sont accessibles en cours de route.

Des salons français aux salons (salon et salle à manger formels) aux chambres à l’allure royale avec un auvent en forme de grotte; cet écran a tout pour plaire. En un peu plus de six minutes, vous pouvez en quelque sorte parcourir deux siècles d’histoire de l’art français.

Les murs ont des moulures et des corniches, avec des piliers et des papiers peints brodés. Parfois, la caméra effectue un panoramique sur le nom de l’écran, ce qui permet au spectateur d’obtenir plus d’informations sur ce qu’il regarde. Par exemple dans la salle Lanzum où les téléspectateurs peuvent lire la signalisation sur l’acquisition de la structure par un baron français dans les années 1770.

Il existe des systèmes d’éclairage authentiques tels que des lustres à bougies et des candélabres ornés adaptés à cette période. Selon un article du NYT de 2007, l’écran a été conçu de manière à imiter la lumière naturelle. Ils vous donnent l’illusion du jour et de la nuit et une lumière fraîche et naturelle à l’intérieur.

L’endroit est conçu avec le plus grand soin.

Le musée a qualifié cette visite virtuelle d’aventure de «voyage dans le temps» et de «globe-trotter». La vitrine est organisée par le Département de la sculpture et des arts décoratifs européens (ESDA) du MET. Si la plupart des artefacts sont originaux, certains ont été reconstruits. Il y a un total de six salles d’époque dans le musée.