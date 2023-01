Le plus grand message “Bonne année 2023” avec des drones illumine le ciel des Émirats arabes unis et établit un record du monde Guinness

Quoi de mieux pour accueillir 2023 que des feux d’artifice qui illuminent tout le ciel nocturne ? Les Émirats arabes unis l’ont fait parfaitement et ont également établi un nouveau record du monde Guinness pour la même chose. La célébration du Nouvel An aux Émirats arabes unis a présenté un affichage de 12 minutes de plus de 670 drones chorégraphiés sur des rythmes électriques. Cela couvrait un total de 4,7 kilomètres de front de mer avec une hauteur de 1 100 mètres. Cela était accompagné de nano lumières et d’une explosion kaléidoscopique de couleurs pour produire un spectacle pyro-musical. Les vidéos de la même chose font maintenant le tour des réseaux sociaux et ont laissé les internautes complètement abasourdis.

« Ras Al Khaimah, Émirats Arabes Unis. Le plus grand feu d’artifice du monde avec 670 drones. Un affichage de 12 minutes de plus de 670 drones, couvrant 4,7 kilomètres de front de mer et atteignant une hauteur de 1 100 mètres établit deux nouveaux records du monde Guinness”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Raki Phillips, directeur général de Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, a déclaré dans un communiqué de presse : « Ras Al Khaimah a une fois de plus prouvé sa position de destination touristique de premier plan qui accueille des personnes du monde entier. Non seulement nous avons établi deux nouveaux titres GUINNESS WORLD RECORDS pour nos célébrations #RAKNYE2023, mais nous avons également offert à des milliers de visiteurs et de résidents un spectacle du Nouvel An qu’ils n’oublieront jamais. Cela marque un bon début pour ce qui s’annonce comme une année extrêmement excitante et chargée pour nous, alors que nous continuons à bâtir la réputation de Ras Al Khaimah en tant que destination incontournable pour 2023. »

Cette célébration a battu deux records du monde Guinness. Le premier concernait le nombre de drones lancés simultanément. Le précédent record du monde était de 458 drones. Le second était pour la plus grande phrase aérienne formée par des drones.

Les célébrations comprenaient des fêtards de tous âges dans le cadre d’un festival familial sur l’île d’Al Marjan. Le feu d’artifice éblouissant était également visible depuis les nombreux hôtels alignés de l’île d’Al Marjan à Al Hamra tandis que plusieurs milliers d’autres suivaient les célébrations en direct sur raknye.com. Les festivités ont vu plus de 30 000 visiteurs et hôtels à travers l’émirat entièrement réservés, ce qui en fait le spectacle le plus visité à ce jour.

