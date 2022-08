Le plus grand lac est si sec que la Chine doit creuser profondément pour arroser les cultures

Alors que le plus grand lac d’eau douce de Chine a été réduit à seulement 25 % de sa taille habituelle par une grave sécheresse, des équipes de travail creusent des tranchées pour maintenir l’eau qui coule vers l’une des principales régions rizicoles du pays.

Le déclin spectaculaire du lac Poyang dans la province enclavée du sud-est du Jiangxi avait par ailleurs coupé les canaux d’irrigation vers les terres agricoles voisines. Les équipes, utilisant des excavatrices pour creuser des tranchées, ne travaillent qu’après la tombée de la nuit en raison de la chaleur extrême de la journée, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Une forte vague de chaleur fait des ravages dans une grande partie du sud de la Chine. Les températures élevées ont déclenché des incendies de montagne qui ont forcé l’évacuation de 1 500 personnes dans le sud-ouest, et les usines ont reçu l’ordre de réduire leur production car les centrales hydroélectriques réduisent leur production dans des conditions de sécheresse. La chaleur et la sécheresse extrêmes ont flétri les cultures et rétréci les fleuves, y compris le géant Yangtze, perturbant le trafic de marchandises.

Alimenté par les principaux fleuves de Chine, le lac Poyang mesure en moyenne environ 3 500 kilomètres carrés (1 400 miles carrés) en haute saison, mais s’est contracté à seulement 737 kilomètres carrés (285 miles carrés) lors de la récente sécheresse.

Comme déterminé par le niveau d’eau, le lac est officiellement entré dans la saison sèche de cette année le 6 août, plus tôt que jamais depuis le début des relevés en 1951. Les relevés hydrologiques avant cette date sont incomplets, bien qu’il semble que le lac soit à ou autour de son niveau le plus bas. niveau dans l’histoire récente.

En plus de fournir de l’eau pour l’agriculture et d’autres utilisations, le lac est une escale majeure pour les oiseaux migrateurs qui se dirigent vers le sud pour l’hiver.

La Chine est plus habituée à faire face au problème inverse : des pluies saisonnières qui déclenchent des glissements de terrain et des inondations chaque été. Il y a deux ans, des villages et des champs de riz, de coton, de maïs et de haricots autour du lac Poyang ont été inondés après des pluies torrentielles.

Cette année, une large bande de l’ouest et du centre de la Chine a connu des jours de températures dépassant 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans des vagues de chaleur qui ont commencé plus tôt et ont duré plus longtemps que d’habitude.

La chaleur est probablement liée au changement climatique causé par l’homme, bien que les scientifiques n’aient pas encore fait les calculs complexes et les simulations informatiques pour le dire avec certitude.

“La chaleur bat certainement des records et est certainement aggravée par le changement climatique d’origine humaine”, a déclaré Maarten van Aalst, directeur du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux Pays-Bas. “La sécheresse est toujours un peu plus complexe.”

Les «températures vraiment époustouflantes qui brûlent la Chine» sont liées à un courant-jet bloqué – la rivière d’air qui déplace les systèmes météorologiques à travers le monde – a déclaré Jennifer Francis, climatologue au Woodwell Climate Research Center à Falmouth, Massachusetts.

Elle a déclaré qu’une zone allongée de pression atmosphérique relativement élevée stationnée au-dessus de l’ouest de la Russie est responsable des vagues de chaleur en Chine et en Europe cette année. Dans le cas de la Chine, la haute pression empêche les masses d’air frais et les précipitations de pénétrer dans la région.

“Lorsque les conditions chaudes et sèches restent bloquées, le sol s’assèche et se réchauffe plus facilement, renforçant encore plus le dôme chauffant au-dessus de la tête”, a déclaré Francis.

Dans la ville durement touchée de Chongqing, certains centres commerciaux ont été invités à n’ouvrir que de 16 heures à 21 heures pour économiser l’énergie. Les résidents ont cherché un répit dans la fraîcheur des abris anti-aériens datant de la Seconde Guerre mondiale.

Cela reflète la situation en Europe et ailleurs dans l’hémisphère nord, avec des températures élevées qui nuisent à la santé publique, à la production alimentaire et à l’environnement.

-The Associated Press

