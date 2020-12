Le plus grand laboratoire de test du Royaume-Uni a été touché par une épidémie de coronavirus après que des membres du personnel ont affirmé qu’il n’avait pas respecté les procédures de sécurité.

Trois des quatre équipes scientifiques du Milton Keynes Lighthouse Laboratory dans le Buckinghamshire ont signalé des cas de Covid-19.

Le laboratoire a été le premier au Royaume-Uni à enregistrer officiellement la nouvelle souche plus transmissible de coronavirus en septembre, selon Public Health England.

Le personnel administratif et de l’entrepôt a également signalé des cas et 20 des 70 personnes de l’équipe du laboratoire sont en train d’isoler, selon un membre du personnel qui souhaitait garder l’anonymat.

L’épidémie menace de mettre à rude épreuve la capacité du laboratoire à répondre à la demande croissante de tests, après avoir été invité à traiter 70 000 tests par jour.

Il a traité 47 000 tests mardi, a déclaré le membre du personnel.

La source a déclaré à Sky News: « Aucune chance que nous atteignions jamais 70000 par jour comme nous allons.

«Le tout est une blague.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a nié les allégations selon lesquelles les procédures de sécurité contre les coronavirus auraient été enfreintes pour faire face à la demande croissante.

Un système de bulles pour les travailleurs pour les séparer recommandé par le Health and Safety Executive a été ignoré alors que le laboratoire manquait de personnel, a déclaré la source.

Le travailleur a affirmé que des membres du personnel se mélangeaient également à la cantine et aux halls de l’immeuble.

Les nouvelles recrues du laboratoire sont testées à leur arrivée et s’assoient à la cantine en attendant les résultats, a déclaré la source.

Le personnel du laboratoire de Milton Keynes travaille par quarts de 12 heures jusqu’à Noël afin de répondre à la demande.

De nouveaux laboratoires d’essais ont été ouverts dans deux laboratoires universitaires de Londres ce mois-ci après que les niveaux de cas dans la capitale aient triplé au cours des quinze dernières semaines.

Le Royaume-Uni a annoncé 39036 cas supplémentaires de coronavirus et 574 décès la veille de Noël.

Les gens ont eu du mal à passer des tests dans la ville, aucun centre de test n’étant indiqué comme disponible samedi lorsque la capitale a été placée sous les restrictions de niveau 4.

Le biocentre britannique a été converti en le plus grand laboratoire d’essais du Royaume-Uni en avril dernier et a reçu la visite du Premier ministre Boris Johnson en juin.

L’administration est en grande partie dirigée par le cabinet de conseil en gestion Deloitte.

Cela a considérablement augmenté la capacité de test du Royaume-Uni, mais a été critiqué pour ne pas être suffisamment lié au reste du service de santé.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a confirmé l’épidémie au laboratoire du phare, mais il a déclaré que toutes les directives du gouvernement Covid avaient été suivies.

Il a ajouté que des ressources supplémentaires sont mises en place pour garantir que la capacité de test est à son maximum tout au long de la période de Noël.

Le DHSC a déclaré: « NHS Test and Trace continue de tester un nombre record de personnes et les personnes peuvent être convaincues que si elles présentent des symptômes et ont besoin d’un test, elles peuvent en obtenir un.

«Nous fournissons un volume sans précédent de tests – plus de 450 000 rien que hier – et pendant les périodes de forte demande, notre objectif est de garantir que toute personne présentant des symptômes puisse passer un test.

« Tous nos sites de test et notre service de test à domicile seront disponibles pour les réservations comme d’habitude pendant la période de Noël. »