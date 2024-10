Le plus grand joueur de tous les temps ? Après le premier titre des World Series de Shohei Ohtani, il y a un « argument légitime »

NEW YORK — Lorsque Shohei Ohtani était en deuxième année au lycée, son entraîneur de baseball au lycée Hanamake Higashi lui a présenté une méthode d’amélioration personnelle appelée la méthode Harada.

Nommée en l’honneur de Takashi Harada, un ancien professeur d’éducation physique au Japon, la méthode a été transmise à Hanamake Higashi par l’intermédiaire de Hiroshi Sasaki, l’entraîneur de baseball méticuleux et vénéré de l’école. Il comprenait cinq étapes – objectifs, objectif, analyse, plan et action – et, selon Sasaki, il offrait à ses joueurs un plan pour leur avenir.

Selon cette méthode, les joueurs de Hanamake Higashi devaient écrire leurs objectifs et une liste de stratégies pour les atteindre. Le document résultant était une grille de 9 x 9 que Harada appelle un tableau de 64, et quand Ohtani s’est assis pour remplir le sien, il a écrit sur des sujets philosophiques et pratiques. Il voulait avoir une « ténacité pour la victoire » et « une tête froide et une passion brûlante ». Il voulait lire plus de livres, reprendre ses esprits, prendre du poids et « se débarrasser des sentiments de malaise ».

Ohtani a écrit qu’il voulait lancer une balle de baseball à 99 mph – ou 160 km/h, comme cela est mesuré au Japon – et devenir l’un des meilleurs espoirs. Mais une autre case semblait résumer sa mission :

« Ayez des objectifs et des objectifs clairs. »

Ohtani finira par quitter Hanamake Higashi et ses limites quelque peu rurales dans la préfecture d’Iwate, mais il n’a jamais cessé de se fixer des objectifs. Il voulait jouer au Nippon Professional Baseball en tant que lanceur et frappeur. C’est ce qu’il a fait.

Il voulait faire de même dans les ligues majeures, bouleversant un siècle de sagesse conventionnelle en matière de baseball. C’est ce qu’il a fait.

Il a remporté deux prix de joueur le plus utile pour les Angels de Los Angeles en tant que talent peut-être le plus singulier de l’histoire du baseball – en tant que lanceur et frappeur. Il a signé un contrat de 700 millions de dollars avec les Dodgers et en a reporté 680 millions de dollars sur 10 ans. Et lorsqu’une deuxième opération à Tommy John l’a empêché de lancer cette saison, sa première saison à Los Angeles, il s’est fixé comme objectif d’être le premier joueur de l’histoire à réussir 50 circuits et à voler 50 buts. Il l’a fait aussi.

Shohei Ohtani teste le nouveau matériel ! #SérieMonde pic.twitter.com/QqCvz15F4L – MLB (@MLB) 31 octobre 2024

Le dernier but qu’il a atteint, en fait, est survenu tard mercredi soir, quelques instants après que les Dodgers de Los Angeles ont remporté la Série mondiale contre les Yankees de New York avec une victoire à couper le souffle 7-6 lors du cinquième match. Célébration euphorique, avec Kendrick Lamar explosant et la bière s’accumulant dans des flaques d’eau sur le sol du club-house en visite au Yankee Stadium, Ohtani a rencontré Andrew Friedman, le président des opérations baseball des Dodgers.

Lorsque les Dodgers l’avaient recruté à Los Angeles l’hiver dernier, le président de l’équipe, Mark Walter, avait évoqué le mois d’octobre mouvementé du club. Les Dodgers étaient la classe du sport depuis une décennie, mais n’avaient qu’un seul championnat de la Série mondiale en 2020 pour le montrer. Walter l’a qualifié d’« échec ».

Mercredi, alors qu’un championnat devenait deux, Ohtani avait un message pour Friedman.

« Très bien, » dit-il, « neuf de plus, neuf de plus. »

Les «neuf», dans ce cas, étaient les championnats de la Série mondiale, ce qui correspondait aux neuf saisons qu’il restait à Ohtani sur son contrat avec les Dodgers.

« Au cours de sa première année, il a remporté un championnat », a déclaré Friedman. «Il dit: ‘C’est facile. Nous allons juste recommencer neuf fois de plus.

On peut bien sûr supposer qu’Ohtani plaisantait. C’était peut-être le champagne qui parlait. Mais compte tenu de tout ce qu’il a accompli au cours de ses sept saisons dans les ligues majeures, ce n’était peut-être qu’un objectif de plus à poursuivre.

« Nous avons pu traverser la saison régulière, je pense, grâce à la force de cette équipe, de cette organisation », a déclaré Ohtani lors d’une conférence de presse mercredi soir. « Et le succès des séries éliminatoires est très similaire à la façon dont nous avons réussi à y parvenir pendant la saison régulière. Encore une fois, la force de l’organisation. (Je suis) extrêmement honoré de faire partie de cela.

Sur le terrain, la première Série mondiale d’Ohtani ne s’est pas déroulée comme prévu. Il n’était que 1 sur 8 au marbre avant de subir une luxation partielle de son épaule gauche lors du match 2. Il est revenu pour le match 3 à New York, portant du ruban adhésif pour maintenir son épaule à sa place, mais il n’a frappé que 0,105 ( 2-en-19) avec deux buts sur balles pour la série. Si Ohtani était plus blessé qu’il ne le laissait entendre, même Friedman n’en était pas sûr.



Ohtani a connu des difficultés au marbre après sa blessure lors du deuxième match des World Series. (Kiyoshi Mio / Images Imagn)

« Il jouait avec un bras en séries éliminatoires », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts. « Donc, la plupart des gars se retireraient probablement, mais il n’allait pas se voir refuser le droit de jouer, de poster et d’être dans l’alignement. »

Cela n’a pas fait grand-chose pour étouffer l’enthousiasme d’Ohtani à l’intérieur du club-house. À 0 h 53, il a émergé du centre de la fête et a aspergé Friedman au visage de champagne. Trois minutes plus tard, il a récupéré Walker Buehler, surprenant le lanceur partant qui était venu en relève et a clôturé le cinquième match. Alors qu’Ohtani se déplaçait dans la salle, il semblait faire pencher la gravité de la célébration, une vague de journalistes japonais le suivant dans son se réveiller.

La Major League Baseball avait accordé près de 180 accréditations à des membres des médias du Japon, un autre chiffre qui a permis de mesurer l’impact d’Ohtani sur le baseball et les Dodgers. Près de 16 millions de personnes au Japon ont suivi la victoire des Dodgers lors du deuxième match. Il est bien sûr possible que ce nombre ne fasse qu’augmenter.

Lorsqu’Ohtani remportera probablement son troisième prix MVP cette intersaison, il ne sera que le neuvième joueur de l’histoire avec trois prix MVP et une bague des World Series – et seulement le troisième à avoir fait ses débuts au cours des 50 dernières années. Les deux autres exemples récents sont Albert Pujols et Alex Rodriguez, et le reste de la liste est parsemé de membres du Temple de la renommée du cercle restreint : Stan Musial, Yogi Berra, Mickey Mantle, Mike Schmidt, Roy Campanella et Jimmie Foxx.

Si vous en croyez Friedman, Ohtani a la possibilité de tous les dépasser.

« Je pense qu’il existe un argument légitime selon lequel il est le plus grand joueur à avoir jamais joué à ce jeu », a déclaré Friedman. « Donc, évidemment, tout cela ne fait que contribuer à cela. »

Le cas est statistique : en sept saisons, Ohtani a réussi 225 circuits en carrière tout en affichant un OPS de 0,945 en carrière, près de 57 % de mieux que la moyenne de la ligue. Au cours de la même période, il a une MPM de 3,01 sur 86 départs.

L’affaire est également historique : les World Series se jouent depuis plus d’un siècle. Personne n’a jamais vraiment brisé le sport comme Ohtani.

« Ce que Shohei a fait à notre club de balle, à la base de fans des Dodgers au niveau national et mondial, je ne pense tout simplement pas que vous puissiez le quantifier », a déclaré Roberts.

Alors que la célébration faisait rage, le président du club, Stan Kasten, n’a pas tenté de quantifier l’augmentation de la base de fans à l’étranger. Au lieu de cela, il a parlé de la marque durable des Dodgers.

«Nous sommes Jackie», dit-il. « Nous sommes Sandy. Nous sommes Fernando. Et ainsi de suite.

Bientôt, il ajoutera Shohei à la liste.

Dans un coin se tenait Mookie Betts, triple champion des World Series, dont deux fois avec les Dodgers. Et quelque part se trouvait Freddie Freeman, le MVP des World Series et double champion. Mais au milieu de la pièce se trouvait Ohtani, aspergeant de champagne son coéquipier Yoshinobu Yamamoto. À un moment donné, il a vu Kasten. Le président de l’équipe a prononcé trois mots :

« Bon choix, Shohei. »

Ohtani dirait aux journalistes qu’il se sentait « honoré » de jouer pour une équipe comme les Dodgers. Le championnat des World Series lui-même, a-t-il déclaré, était un « immense honneur ». Et l’année passée aux côtés de Betts et Freeman avait fait de lui un meilleur joueur et coéquipier.

« Cela m’a vraiment permis d’élever mon jeu aussi », a déclaré Ohtani. « Pas seulement techniquement, mais aussi mon professionnalisme. »

Il était enfin champion des World Series. Il tenait une bouteille de champagne dans son bras. Comme à son époque à Hanamake Higashi, il avait poursuivi un rêve et l’avait réalisé. Il était maintenant temps de passer au suivant.

Neuf de plus ?

Un journaliste a interrogé Roberts sur la promesse.

« Je ne veux pas encore mettre la pression », a déclaré Roberts. « J’ai pas mal fait face à la pression. Je vais profiter de celui-ci. Mais une fois arrivés à l’entraînement de printemps, ce sera certainement l’objectif, oui.

(Photo du haut : Mike Lawrence / Photos MLB via Getty Images)