Le plus grand incendie de forêt en France pourrait être un “incendie criminel” – RT World News

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin dit que les origines de l’incendie qui dévore la Gironde sont suspectes

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré mercredi qu’il soupçonnait fortement que le feu de forêt qui s’était déclaré dans le département de la Gironde pourrait avoir été rallumé par des incendiaires. Plus de 6 200 hectares ont brûlé jusqu’à présent cette semaine, la principale autoroute menant à Bordeaux a été fermée et jusqu’à 10 000 résidents locaux ont été sommés d’évacuer.

“Il y a eu huit incendies, entre 8h et 9h ce matin, qui ont démarré à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, ce qui est assez inhabituel”, a-t-il ajouté. Darmanin a déclaré aux journalistes lors d’un voyage en Aveyron dans le centre de la France.

Il est attendu jeudi en Gironde, en compagnie de la Première ministre française Elisabeth Borne, qui a annoncé une “total” mobilisation pour lutter contre l’incendie.

“Sur plusieurs fronts, nos sapeurs-pompiers sont confrontés à des incendies particulièrement violents”, elle a dit mercredi. “La mobilisation du gouvernement et des services de l’Etat, aux côtés des élus locaux, des bénévoles et des habitants, est totale.”

Un feu de forêt dans le sud de la Gironde, jusque-là considéré comme contenu, s’est déclaré ces deux derniers jours. Les flammes, décrites par les médias locaux comme “hors de contrôle,” ont dévasté plus de 6 200 hectares de forêt près d’Hostens et forcé la fermeture temporaire d’une portion de l’A63, l’autoroute reliant Bordeaux à Bayonne.















L’incendie menace les communes de Saint-Magne et Landiras, mais se propage également vers la préfecture voisine des Landes. La ville la plus récemment évacuée était Beliet, avec quelque 2 500 habitants. Aucune victime n’a cependant été signalée jusqu’à présent.

Darmanin a déclaré que plus de 1 000 pompiers, neuf avions et deux hélicoptères étaient déjà engagés dans la lutte contre l’incendie, et a exhorté les employeurs locaux à autoriser les pompiers volontaires à s’absenter du travail et à aider à l’incendie.

L’incendie d’Hostens est de loin le plus important d’une demi-douzaine d’incendies actifs à travers la France, suivi de l’incendie près de Bauge-en-Anjou dans le Maine-et-Loire, estimé à 1 200 hectares mercredi à midi.