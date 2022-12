Le plus grand hôpital du sud-ouest de l’Ontario réaffecte du personnel à l’unité pédiatrique car les soins sont «non durables»

Le London Health Sciences Centre réaffecte le personnel qui a de l’expérience avec les enfants et continue d’appeler les retraités à retourner à l’unité de soins intensifs pédiatriques alors qu’elle a du mal à traiter les jeunes patients nécessitant des soins.

Dans une note interne envoyée aux employés mercredi soir, l’hôpital a déclaré avoir constaté une augmentation sans précédent du nombre d’enfants et de jeunes amenés pour des soins au Children’s Hospital de London, en Ontario. Il qualifie la situation actuelle de “plus tenable”.

“Malgré les mesures prises pour gérer cette vague, notamment le rappel des retraités et l’offre d’heures supplémentaires, l’unité a atteint un point où elle est incapable de garantir que les patients reçoivent un niveau élevé de soins médicaux en temps opportun”, a écrit Julia Marchesan, la directrice. en charge des ressources humaines.

Les hôpitaux pour enfants de partout au Canada ont du mal à maintenir leurs services, car de plus en plus d’enfants sont admis pour des maladies respiratoires. Certains, dont le London Health Sciences Centre, ont été contraints d’annuler des chirurgies non urgentes pour répondre à la demande.

Dans son e-mail, Marchesan a appelé les employés à se porter volontaires pour travailler dans l’unité de soins intensifs pédiatriques, mais a déclaré que certaines personnes seraient redéployées. Marchesan a déclaré que l’hôpital espère honorer les horaires de vacances existants mais n’a fait aucune promesse.

“Malheureusement, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre cette mesure. Nous savons qu’il peut être difficile pour vous d’être réaffecté dans un environnement différent et inconnu, et nous vous fournirons tout le soutien nécessaire pour vous assurer que vous êtes orienté et capable de fonctionner efficacement, ” a écrit Marchesan.

L’hôpital pour enfants de London, en Ontario. (Dave Chidley)

Le taux d’occupation au moment de la publication n’était pas connu pour l’unité de soins intensifs pédiatriques de Londres, mais il était de 115 % fin novembre. À cette époque, le personnel de l’hôpital a déclaré qu’il s’agissait du niveau le plus élevé depuis des années.

La question de la surpopulation a été au centre des manifestations à l’échelle de la province vendredi dernier lorsque des centaines de travailleurs de la santé et de résidents ont appelé le gouvernement provincial à prendre des mesures pour résoudre la crise.

Mercredi, les premiers ministres du Canada ont rencontré le ministre fédéral de la Santé pour discuter d’un nouvel accord de financement des soins de santé. Cela s’est terminé par une impasse, les premiers ministres insistant pour que le gouvernement fédéral couvre 35 % des coûts de santé.

Cette histoire sera mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles sur la situation au London Health Sciences Centre.