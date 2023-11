Le plus grand hôpital de Gaza « hors service » en raison d’une panne de courant et d’une intensification des bombardements

il y a 28 mois / 10h42 HNE Des contre-manifestants arrêtés à Londres après des affrontements avec la police Des contre-manifestants d’extrême droite sont descendus samedi à Londres pour affronter une foule manifestant en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza, et au moins 82 personnes ont été arrêtées, a indiqué la police. Dans une série de messages sur X, la police métropolitaine de la ville a déclaré avoir arrêté un groupe de contre-manifestants à Pimlico, dans le centre de Londres, « pour empêcher une rupture de l’ordre public ». La police a déclaré avoir rencontré le groupe près du pont de Westminster alors que les contre-manifestants tentaient d’atteindre la marche principale, et avoir été accueillis avec violence alors que les membres « jetaient des bouteilles et d’autres missiles » sur les policiers. De nombreux contre-manifestants se sont principalement opposés au calendrier de la marche, car samedi est le jour de l’armistice en Grande-Bretagne – l’anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qui est souvent marqué par des défilés militaires et une cérémonie de dépôt de couronnes. Des hauts responsables du gouvernement britannique, dont le Premier ministre Rishi Sunak, ont déclaré qu’il était irrespectueux d’organiser une marche le jour de l’armistice. Deux autres contre-manifestants ont été arrêtés à Soho pour agression contre la police et possession d’une substance contrôlée, a indiqué la police. Aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec le principal groupe pro-palestinien manifestation.

il y a 1h / 10h06 HNE Des milliers de personnes se rassemblent pour la plus grande manifestation pro-palestinienne jamais organisée à Londres Des centaines de milliers de personnes devraient se joindre à une marche de protestation depuis le centre de Londres jusqu’à l’ambassade américaine. HENRY NICHOLLS / AFP – Getty Images LONDRES — Des milliers de manifestants pro-palestiniens ont envahi aujourd’hui le principal quartier commerçant de Londres, Oxford Street, pour exiger la fin des bombardements israéliens sur Gaza. Certains ont voyagé pendant des heures pour rejoindre la manifestation. « Nous condamnons ce qui est arrivé à Israël – bien sûr que nous le faisons », a déclaré Hasnat Miah, 38 ans, de Manchester. « Ce qui se passe actuellement à Gaza dépasse l’entendement… cela doit cesser. » L’homme d’affaires a déclaré que la dernière manifestation à laquelle il avait participé à Londres était une manifestation contre l’invasion de l’Irak en 2003. La foule multiethnique de samedi était là pour montrer son soutien et être « aussi bruyante que possible », a-t-il déclaré. La manifestation, qui devrait rassembler des centaines de milliers de personnes, s’étendait déjà jusqu’à 800 mètres au-delà du point de rendez-vous. Les manifestants brandissent des pancartes condamnant Israël lors de la manifestation d’aujourd’hui. Alberto Pezzali / AP Le groupe comprenait de nombreuses familles brandissant des pancartes faites à la main et des drapeaux palestiniens. Des slogans comme « Palestine libre », « Israël est un État terroriste » et « Nous sommes tous Palestiniens » ont éclaté sporadiquement. Des hélicoptères ont survolé le ciel alors que la police se préparait à la plus grande manifestation à Londres en réponse à la guerre jusqu’à présent. Les manifestants se sont dirigés vers le sud, en direction de la Tamise, et ont traversé l’ambassade américaine. La manifestation d’aujourd’hui devrait être la plus importante à Londres depuis le début de la guerre. Alberto Pezzali / AP

il y a 1h / 9h41 HNE “Aucune justification” pour la poursuite des bombardements sur Gaza, dit Macron Le président français Emmanuel Macron a exhorté hier Israël à cesser de bombarder Gaza, incitant le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à publier une défense tard dans la nuit, rejetant la responsabilité des morts civiles causées par le bombardement israélien de Gaza sur le Hamas. « La responsabilité de tout préjudice causé aux civils incombe au Hamas – à l’Etat islamique et non à Israël », a déclaré Netanyahu dans un communiqué publié par son bureau samedi matin sur X. Macron avait appelé à un cessez-le-feu lors d’une interview télévisée par la BBC, la chaîne britannique. Tout en affirmant que la France « condamne clairement » le Hamas et défend le droit d’Israël à se protéger, il a ajouté que « nous les exhortons à arrêter ces bombardements » à Gaza et a déclaré qu’il espérait que les dirigeants américains et britanniques se joindraient à ses appels en faveur d’un cessez-le-feu. .

il y a 57 mois / 10h13 HNE Les manifestants se rassemblent à Londres pour une marche pro-palestinienne vers l’ambassade américaine LONDRES — Les manifestants arrivent à Hyde Park Corner à Londres pour une marche de 2,5 miles vers l’ambassade américaine. Des centaines de milliers de manifestants devraient se joindre à l’appel au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C’est la cinquième semaine de marches pro-palestiniennes dans la capitale britannique. “Je marche parce que les habitants de Gaza disent que cela leur donne l’espoir de nous voir nombreux”, a déclaré Ben Snaith, 26 ans, chercheur en données à Londres. Cette manifestation pour Gaza a été “beaucoup plus occupée” que celles auxquelles il a participé les semaines précédentes. , il ajouta. La manifestation a suscité une controverse politique au Royaume-Uni, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, les qualifiant de « marches haineuses ». Des manifestations ont également eu lieu à Berlin et à Tokyo cette semaine et sont prévues à Miami plus tard dans la journée. Hier soir, la gare Grand Central a été brièvement fermée par des manifestants pro-palestiniens.

il y a 3 heures / 8 h 13 HNE Des équipes médicales travaillent aux flambeaux à l’hôpital Al Quds de Gaza Les médecins traitant les patients blessés à l’hôpital d’Al Quds, dans le nord de Gaza, mènent leurs opérations aux flambeaux en raison du manque de carburant et d’aide, selon des séquences vidéo diffusées par la Société palestinienne du Croissant-Rouge. Le personnel hospitalier de toute la bande assiégée a averti que des patients commençaient à mourir dans les hôpitaux en raison du manque de carburant et d’équipement médical. Tôt ce matin, le PRCS a déclaré que l’hôpital d’Al Qods risquait d’être fermé « en quelques heures » en raison de « l’épuisement des réserves de carburant et de la non-arrivée de l’aide ». “500 patients et blessés seront privés de soins médicaux”, a déclaré le PRCS dans un message sur X. “Ceux qui sont aux soins intensifs et les bébés dans les couveuses perdront la vie”.

il y a 3 heures / 7 h 43 HNE Israël révise le bilan à environ 1 200 morts et affirme que les processus d’identification sont en cours TEL AVIV — Le gouvernement israélien a révisé son bilan actuel du nombre de personnes tuées en Israël jusqu’à présent à environ 1 200, soit environ 200 de moins que ce qui avait été annoncé précédemment, selon un communiqué de Lior Haiat, un responsable du ministère des Affaires étrangères vendredi soir. Il n’a pas proposé de raisonnement. Une source du bureau du Premier ministre israélien a déclaré vendredi au bureau de NBC News à Tel Aviv que le chiffre d’environ 1 200 n’est pas définitif, car les processus d’identification sont toujours en cours. Ils ont également indiqué qu’une centaine de personnes étaient toujours portées disparues, en plus des 239 otages pris par le Hamas. Les chiffres officiels seront publiés et diffusés dans les prochains jours, a indiqué la source du cabinet du Premier ministre.

il y a 4 heures / 7 h 23 HNE L’Arabie Saoudite appelle à un “sommet extraordinaire” sur Gaza Les dirigeants du monde arabe et islamique ont commencé à arriver à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, pour un sommet d’urgence « en réponse aux circonstances sans précédent à Gaza », a annoncé aujourd’hui le ministère des Affaires étrangères du royaume dans un article sur X. L’Iran, rival régional historique de l’Arabie saoudite, rejoindra le sommet, représenté par le président Ebrahim Raisi, lors de la première visite en Arabie saoudite d’un chef d’État iranien après des années d’hostilité régionale. « Gaza n’est pas une arène pour les mots. Cela devrait être pour l’action », a déclaré Raïssi dans des commentaires télévisés à l’aéroport de Téhéran avant de partir pour le sommet des nations arabes et islamiques dans la capitale saoudienne, Riyad. “Aujourd’hui, l’unité des pays islamiques est très importante”, a-t-il ajouté.

il y a 5 heures / 6 h 35 HNE Photos : l’armée israélienne détruit des bâtiments à Gaza Les images publiées par l’armée israélienne montrent une arme à feu tirant sur un bâtiment à l’intérieur de la bande de Gaza (en haut) et des troupes prenant position alors qu’un bulldozer de l’armée démolit un bâtiment. ARMÉE ISRAÉLIENNE / AFP – Getty Images ARMÉE ISRAÉLIENNE / AFP – Getty Images

il y a 5 heures / 6 h 35 HNE Le chef des droits de l’homme de l’ONU exprime de “très sérieuses inquiétudes” concernant les attaques contre des civils Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré hier qu’Israël devait cesser d’utiliser des « armes explosives à fort impact », qui causaient des destructions aveugles et de nombreuses victimes civiles à travers Gaza. “Il est clair qu’une paix et une sécurité durables ne peuvent pas être assurées par l’exercice de la fureur et de la douleur contre des personnes qui n’ont aucune responsabilité dans les crimes qui ont été commis”, a déclaré Türk. “C’est sans précédent, scandaleux et profondément déchirant.” Türk a appelé Israël à « mettre immédiatement fin à l’utilisation de telles méthodes et moyens de guerre, et les attaques doivent faire l’objet d’une enquête ». L’ONU surveille les frappes israéliennes dans les zones résidentielles densément peuplées de Gaza, a déclaré Türk, ajoutant : “Nous sommes très préoccupés par le fait qu’elles constituent des attaques disproportionnées en violation du droit humanitaire international”.