Le plus grand groupe LGBTQ aux États-Unis met en garde contre les voyages en Floride

La plus grande organisation de défense des droits LGBTQ aux États-Unis s’est jointe mardi à d’autres organisations de défense des droits civiques pour publier un avis aux voyageurs pour la Floride, avertissant que les lois et politiques récemment adoptées peuvent présenter des risques pour les minorités, les immigrants et les voyageurs homosexuels.

La Human Rights Campaign a rejoint la NAACP, la League of United Latin American Citizens, la Florida Immigrant Coalition et Equality Florida pour émettre des avertissements de voyage ou de réinstallation pour le Sunshine State, l’un des États les plus populaires pour les touristes à visiter aux États-Unis.

Alors que le groupe de défense a déclaré qu’il n’appelait pas au boycott ou ne faisait pas de recommandation générale contre la visite en Floride, il a déclaré qu’il voulait mettre en évidence les nouvelles lois adoptées par l’Assemblée législative de Floride contrôlée par les républicains qui, selon lui, sont hostiles à la communauté LGBTQ, restreignent l’avortement accéder et permettre aux Floridiens de porter des armes dissimulées sans permis.

« Ceux qui nous visitent doivent se joindre à nous dans leur vive opposition à ces politiques dangereuses », a déclaré Kelley Robinson, présidente de Human Rights Campaign, dans un communiqué.

« Ceux qui choisissent un autre endroit pour travailler, pour aller à l’école ou pour passer leurs vacances devraient expliquer clairement pourquoi ils ne se dirigent pas vers la Floride. »

REGARDER | La NAACP dit d’éviter la Floride : La NAACP avertit les Afro-Américains et les groupes minoritaires d’éviter la Floride La NAACP affirme que les nouvelles lois et politiques défendues par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, sont « ouvertement hostiles » aux Noirs américains, aux personnes de couleur et aux personnes LGBTQ+. Il a publié un avis aux voyageurs accusant l’État de « tenter d’effacer l’histoire des Noirs et de restreindre les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion dans les écoles de Floride ».

Le week-end dernier, la NAACP, la plus ancienne organisation de défense des droits civiques du pays, a publié son avertissement selon lequel les lois et politiques récentes défendues par le gouverneur Ron DeSantis et les législateurs de Floride sont « ouvertement hostiles aux Afro-Américains, aux personnes de couleur et aux personnes LGBTQ+ ».

Plus de 137,5 millions de touristes ont visité la Floride l’année dernière, dépassant les niveaux d’avant la pandémie, selon Visit Florida, l’agence de promotion du tourisme de l’État.

Le tourisme soutient 1,6 million d’emplois à temps plein et à temps partiel, et les visiteurs ont dépensé 98,8 milliards de dollars en Floride en 2019, selon les chiffres de l’année dernière.