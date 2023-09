Le plus grand groupe de donateurs de la politique démocrate s’oppose en privé au « No Labels »

Democracy Alliance a également rencontré mercredi en privé le groupe de centre-gauche Third Way et l’organisation progressiste MoveOn pour discuter de No Labels, selon plusieurs personnes proches de l’événement qui ont obtenu l’anonymat pour parler d’un événement à huis clos. Third Way et Move On se situent normalement aux extrémités opposées du spectre du Parti démocrate, mais ils se sont récemment associés dans un effort agressif pour saper le plan lancé par No Labels.

L’objectif de la réunion de mercredi était de tirer la sonnette d’alarme auprès des principaux donateurs et collecteurs de fonds du parti, et de les exhorter à empêcher les personnes aisées qu’ils connaissent de donner à No Labels. La réunion de quelques dizaines de personnes, dont plusieurs donateurs et conseillers donateurs, a eu lieu sur Zoom.

« Je serais surpris si l’une des personnes ayant participé à cet appel était elle-même une donatrice de No Labels, mais beaucoup d’entre elles dans leurs réseaux connaissent des personnes qui sont probablement des donateurs de No Labels », a déclaré Matt Bennett, co-fondateur de Third Way. « Ce dont nous essayons de les convaincre, ce n’est pas que No Labels est une mauvaise organisation, mais que ce projet est très, très dangereux. »

Le stratège en chef de No Labels, Ryan Clancy, a critiqué l’Alliance pour la démocratie dans un communiqué.

« Il est difficile de trouver un exemple plus frappant de l’hypocrisie de Washington qu’un groupe se faisant appeler ‘Alliance pour la démocratie’ qui se mobilise pour empêcher les No Labels de figurer sur les bulletins de vote en 2024 », a-t-il déclaré. « La plupart des Américains ont cette idée étrange que la démocratie signifie que le peuple décide pour qui il peut voter. Democracy Alliance a apparemment une définition différente, selon laquelle quelques personnes réunies à Washington peuvent gérer les choix électoraux des Américains à leur place.»

No Labels a signalé que s’il est clair d’ici le Super Tuesday que la course à la présidentielle se déroulera entre Trump et Biden, et qu’il existe un chemin vers la victoire, alors il présentera un candidat tiers. Le groupe a accès sécurisé au scrutin dans plusieurs États, et aurait un budget de 70 millions de dollars pour un effort potentiel d’un tiers.

Rahna Epting, directrice exécutive de MoveOn, a déclaré que lors de la réunion de mercredi avec les donateurs, « la première question était d’en parler à tous ceux que vous connaissez, en particulier à ceux qui sont des donateurs politiques ». La « deuxième demande était de donner aux entités et aux organisations qui font le travail pour tenter de les arrêter.

Third Way et MoveOn ont fait une présentation aux donateurs décrivant les actions de No Labels ainsi que les données qui, selon eux, montrent qu’il n’est pas possible de gagner en tant que candidat tiers.

Dick Gephardt, l’ancien leader démocrate à la Chambre des représentants qui a lancé un groupe bipartisan pour s’opposer à une candidature tierce, a également assisté à la réunion mercredi.

Bennett a déclaré que, comme c’est généralement le cas lorsqu’il fait ces présentations, on lui a demandé lors de la conférence si les groupes allaient diffuser des publicités contre No Labels.

« La réponse à cette question est non, pas encore. C’est vraiment une question qui fait actuellement débat parmi les initiés politiques et les élites », a-t-il déclaré. « Et No Labels a déclaré qu’il ne pourrait pas aller de l’avant avec cela. Et ce que nous espérons, c’est pouvoir les convaincre de ne pas le faire, et ainsi nous n’aurons jamais à mener une grande campagne auprès du public.»