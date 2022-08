Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, Blackrock, lance une fiducie privée Bitcoin citant un «intérêt substantiel» du client

Le plus grand gestionnaire de plus au monde, Blackrock, a lancé une fiducie personnelle de bitcoins au comptant. “Malgré la forte détérioration du marché numérique plus, nous constatons toujours un intérêt substantiel de la part de certains acheteurs institutionnels”, a déclaré Blackrock.

Blackrock lance Bitcoin Trust

Blackrock, le plus grand gestionnaire de plus au monde, a lancé “Blackrock bitcoin personal trust”. Selon un article de journal en semaine, le spot bitcoin personal trust, sur le marché des acheteurs institutionnels américains, cherche à retracer les performances de BTC, moins les dépenses et les passifs de la fiducie.

La société de gestion d’actifs a détaillé:

Malgré la forte détérioration du marché numérique plus, nous constatons toujours un intérêt substantiel de la part de certains acheteurs institutionnels pour accéder rapidement et à moindre coût à ces actifs en exploitant nos capacités technologiques et de produits.

“Bitcoin est le crypto-actif le plus ancien, le plus grand et le plus liquide, et est actuellement le premier sujet d’intérêt de nos clients à intervalles réguliers dans le domaine des crypto-actifs”, a ajouté le gestionnaire plus.

Blackrock a en outre expliqué qu’il menait d’ajouter quatre domaines numériques plus là où il voyait le potentiel d’apprendre à ses clients et aux marchés des capitaux plus largement. Les quatre aras sont les chaînes de blocs autorisées, les pièces stables, les actifs cryptographiques et la tokenisation.

La semaine dernière, Blackrock a déclaré un partenariat avec l’échange de crypto-monnaie coté au Nasdaq Coinbase. La collaboration peut “fournir aux acheteurs communs d’Aladdin et de Coinbase un accès au cycle de vie commercial des actifs numériques via la propriété entre Coinbase et la plate-forme Aladdin, en commençant par le bitcoin”, a représenté Blackrock.

En mars, le PDG de Blackrock, Larry squealer, a déclaré que son entreprise “découvre les monnaies numériques, les pièces stables et les technologies sous-jacentes pour savoir comment elles aideront les États-Unis à servir nos clients”. le directeur a indiqué l’intérêt accru des consommateurs pour la cryptographie par rapport à l’année dernière lorsqu’il a dit en juillet que son entreprise avait vu “très peu” de demande d’actifs cryptographiques.

Pendant ce temps, Blackrock CIO Rick Rieder a créé de nombreuses déclarations optimistes concernant le bitcoin et la crypto. Il a dit à plusieurs reprises que la valeur de BTC pourrait augmenter considérablement. Il a également déclaré en juin que le bitcoin et la crypto sont des actifs solides. En avril, Blackrock a lancé un fonds négocié en bourse (ETF) blockchain.

