Le plus grand gagnant des Golden Globes pourrait être le groupe qui les a distribués

Boozy, irrévérencieux et généralement très amusants, les Globes sont la troisième cérémonie de remise de prix la plus regardée après les Grammys et les Oscars beaucoup plus satisfaits. Le spectacle occupe une place curieuse dans l’industrie du divertissement. Se moquer des Globes et de leurs nominations et choix parfois décalés, comme non pertinent est devenu un sport de sang annuel dans la presse hollywoodienne, qui les couvre de toute façon, et les membres de l’association, dont beaucoup travaillent pour des médias obscurs, sont régulièrement dépeints comme cinglés, déconnectés et légèrement corrompus.

Les prétendants – studios, sociétés de production, stratèges et publicistes – poursuivent tous la même chose: les votes des membres. Chacun compte. Une nomination aux Golden Globe, et certainement une victoire, est une aubaine publicitaire qui peut stimuler les carrières, augmenter les revenus du box-office et préfigurer un Oscar.

Mais à la veille de l’émission du 28 février, un récent procès et une série d’entretiens et de dossiers financiers donnent un regard plus impertinent sur le groupe, qui ne répertorie pas publiquement sa liste, admet très peu de candidats et, bien qu’il soit un l’association des médias, a certains membres qui disent avoir peur de parler à la presse. Le groupe fait également l’objet d’un examen accru de la part des organes de presse, notamment Le Los Angeles Times , qui a récemment fouillé dans leurs finances; un des ses conclusions, que le groupe n’a pas de membres noirs , fabriqué titres .

«Les Golden Globes sont aux Oscars ce que Kim Kardashian est à Kate Middleton», Ricky Gervais , qui les a accueillis à plusieurs reprises, a déclaré lors de la cérémonie en 2012. «Un peu plus fort. Un peu plus trash. Un peu ivre. Et plus facilement acheté, prétendument. Rien n’a été prouvé.

Les membres sont territoriaux et répugnent à accueillir les concurrents, a-t-elle allégué, faisant pression les uns sur les autres pour accepter ou refuser l’entrée à de nouveaux candidats, avec peu de considération pour les mérites journalistiques. Flaa a souligné un bagarre impliquant un membre russe qui, en 2015, a été accusé d’avoir exigé qu’une candidate ukrainienne n’écrive pour aucun point de vente russe et ne lui remette ses billets supplémentaires pour les Golden Globes – et garantisse sa promesse dans une lettre notariée – en échange de son admission.

Flaa a déclaré que les étrangers avaient un surnom pour l’association: «Le cartel».

L’association ne commentera pas spécifiquement l’incident de 2015, mais Gregory Goeckner, directeur des opérations et avocat général de l’organisation, a déclaré que de telles actions étaient interdites et qu’en 2018, son conseil d’administration avait approuvé une politique confirmant que ces lettres étaient « nulles et inapplicables ». » Goeckner a également qualifié les allégations de Flaa de «salaces» et a déclaré que ce sont les studios, et non l’association, qui ont pris les décisions concernant l’accès à la presse.

Un juge a rejeté la majorité de la plainte de Flaa, mais elle l’a récemment amendée, et un autre journaliste qui s’est également vu refuser l’entrée dans l’association s’est joint à sa plainte.

Plusieurs membres actuels et anciens de l’association ont déclaré que les récits de la Flaa sur les machinations internes étaient exacts, mais ont demandé l’anonymat car ils ont dit qu’ils craignaient des représailles de la part du groupe.

La Hollywood Foreign Press Association était né dans les années 40s, lorsque des correspondants étrangers couvrant Hollywood se sont regroupés pour avoir accès aux stars de cinéma. Les Globes reconnaissent les films et la télévision, et sont confrontés à des stars, sans aucune catégorie somnolente – pas de prix de montage sonore ici. Alors que le complexe de l’industrie des récompenses prenait de l’ampleur – c’est maintenant une entreprise presque toute l’année façonnée par des stratèges et étroitement suivie par les journalistes – le pouvoir relatif des membres a également augmenté.