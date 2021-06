Le plus grand fournisseur de viande au monde ferme 9 usines de viande bovine aux États-Unis

JBS USA, le plus grand fournisseur de viande au monde, a fermé toutes ses usines de viande bovine aux États-Unis à la suite d’une cyberattaque.

USA TODAY a confirmé mardi soir que JBS USA avait fermé ses neuf usines de viande bovine, comme indiqué pour la première fois par Bloomberg, qui a cité un responsable anonyme des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce.

Toutes les installations de conditionnement de viande de l’entreprise aux États-Unis ont subi des perturbations de leurs opérations, ont déclaré des responsables syndicaux. Le syndicat représente plus de 25 000 travailleurs de la transformation de viande de JBS aux États-Unis.

Plus tôt, Bloomberg avait annoncé que JBS avait interrompu la transformation dans ses cinq plus grandes usines de viande bovine aux États-Unis, qui traitent plus de 22 000 bovins par jour. Et Reuters a rapporté que JBS avait arrêté l’abattage de bétail dans des usines de plusieurs États.

JBS n’a pas répondu aux commentaires des responsables syndicaux, mais le PDG de l’entreprise, Andre Nogueira, a déclaré dans un communiqué envoyé à USA TODAY que « la grande majorité de nos usines de bœuf, de porc, de volaille et d’aliments préparés seront opérationnelles demain ».

« Nos systèmes reviennent en ligne et nous n’épargnons aucune ressource pour lutter contre cette menace », a-t-il déclaré. « Nous avons mis en place des plans de cybersécurité pour résoudre ces types de problèmes et nous les exécutons avec succès. »

JBS SA du Brésil a notifié aux États-Unis une demande de rançon émanant d’une organisation criminelle probablement basée en Russie, a confirmé mardi l’attachée de presse adjointe principale de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle a déclaré que la Maison Blanche et le ministère de l’Agriculture avaient été en contact avec l’entreprise à plusieurs reprises cette semaine.

Dans un communiqué, JBS USA, dont le siège est à Greeley, Colorado, a déclaré qu’une « attaque de cybersécurité organisée » avait eu un impact sur les serveurs prenant en charge les systèmes informatiques nord-américains et australiens.

Une installation bovine canadienne a affecté la reprise de la production et l’entreprise a progressé dans la reprise des opérations de l’usine aux États-Unis et en Australie, a déclaré Nogueira. « Je tiens personnellement à remercier la Maison Blanche, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis, le département américain de l’Agriculture et les gouvernements australien et canadien pour leur aide au cours des deux derniers jours », a ajouté Nogueira.

Dans sa déclaration précédente, JBS SA a déclaré : « La société a pris des mesures immédiates, suspendant tous les systèmes concernés, notifiant les autorités et activant le réseau mondial de professionnels de l’informatique et d’experts tiers de la société pour résoudre la situation. … Les serveurs de sauvegarde de la société n’ont pas été affectés. , et il travaille activement avec une entreprise de réponse aux incidents pour restaurer ses systèmes dès que possible. »

La propriété de JBS à Green Bay a déclaré mardi avoir arrêté la production à la suite de l’attaque, mais n’a pas précisé si la fermeture était liée.

Les fermetures d’usines signalées surviennent alors que les prix du bœuf montent en flèche dans le monde entier. Selon Reuters, les prix du bœuf ont augmenté en partie à cause de la demande accrue en Chine et de l’approvisionnement limité en bétail.

