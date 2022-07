Le plus grand fonds bitcoin du monde poursuit la SEC pour le rejet de l’ETF crypto

Le gestionnaire d’actifs en monnaie numérique Grayscale est dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis au sujet de son dernier rejet du futur fonds négocié en bourse de Bitcoin au comptant de la société.

Mercredi dernier, la SEC a rejeté la demande de Grayscale de convertir sa fiducie bitcoin en un ETF au comptant. L’entreprise a porté plainte le jour même.

Grayscale Bitcoin Trust, sous le symbole GBTC, est le plus grand fonds de bitcoins coté en bourse au monde.

“Nous demandions simplement à la SEC de maintenir ce produit à un niveau plus élevé, de lui donner une plus grande protection des investisseurs et une plus grande divulgation des risques pour les investisseurs”, a déclaré le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, à “ETF Edge” de CNBC mercredi de cette semaine. “La conversion débloquerait des milliards de dollars de valeur non réalisée pour les actionnaires.”

Il a identifié un traitement potentiellement capricieux par la SEC, qui permet aux produits à terme bitcoin de se négocier selon des règles et réglementations spécifiques, mais refuse aux produits au comptant une égalité des chances.

“Le traitement incohérent ici par la SEC – permettant aux produits à terme de se négocier mais refusant aux produits au comptant de se négocier – ne regarde pas ce qui est essentiellement le même marché exact à travers une lentille similaire ici”, a déclaré Sonnenshein. “En fait, le traitement est assez disparate.”

Todd Rosenbluth de VettaFi, une société de services financiers, s’est joint à la conversation pour partager ses réflexions sur ce qui pourrait changer la perspective de la SEC. La commission a fait une distinction entre les produits à terme et les produits au comptant, citant les réglementations liées aux ETF basés sur les contrats à terme bitcoin.

“Je souhaite à Michel [Sonnenshein] bonne chance dans le procès, mais il est difficile de convaincre la SEC qu’il n’y aura pas de fraude et de manipulation alors que c’est ce qu’ils demandent clairement aux gestionnaires d’actifs de réfuter à maintes reprises”, a déclaré le responsable de la recherche de VettaFi.

Selon Sonnenshein, les marchés au Canada, au Brésil et dans certaines parties de l’Europe sont prometteurs pour les ETF Bitcoin au comptant. Plutôt que d’amener immédiatement le futur ETF sur les marchés internationaux, le PDG de Grayscale espère réparer la réglementation de la crypto-monnaie au niveau national.

“Ce que nous allons voir, et ce que nous avons l’intention de voir, c’est de travailler de manière proactive avec la SEC et d’autres régulateurs ici aux États-Unis pour vraiment répondre à ce décret exécutif de la Maison Blanche du début de cette année pour s’engager sur les problèmes de cryptographie et finalement développer des réglementations. des cadres qui créent un traitement cohérent et développent des cadres qui peuvent réellement permettre aux entreprises de se développer et de ne pas gaspiller l’innovation ici aux États-Unis en ce qui concerne la cryptographie », a déclaré Sonnenshein.

Grayscale Bitcoin Trust s’échangeait à la hausse jeudi. Cependant, il a baissé de plus de 50 % au cours des 52 dernières semaines.

La SEC a refusé de fournir des commentaires au-delà de son ordonnance refusant la demande de Grayscale.