Le plus grand ‘floordrobe’ du monde alors qu’un vaste dépotoir de vêtements de 60 000 tonnes au milieu du désert chilien est vu de l’ESPACE

Le plus grand « floordrobe » du monde peut être vu de l’espace alors qu’un dépotoir de 60 000 tonnes de vêtements s’étend au milieu d’un désert chilien.

Le site d’enfouissement choquant s’est agrandi progressivement au fil du temps, mais il est maintenant si grand qu’il a été repéré par un satellite.

L’image satellite montre que la décharge géante de vêtements peut être vue de l’espace Crédit : Jam Press/SkyFi

Les pulls de Noël et les chaussures de ski font partie des articles qui ont été repérés Crédit : Jam Press/SkyFi

Le désert d’Atacama au Chili est l’endroit le plus sec de la planète et est maintenant un dépotoir de vêtements non portés qui ne pouvaient pas être vendus et de vêtements usagés.

Une image de la décharge montre des pulls de Noël et des chaussures de ski abandonnés parmi les objets laissés à pourrir.

L’image satellite haute résolution, capturée par l’application photo Skyfi, révèle l’étendue terrifiante de la décharge.

Les images mettent en évidence les résultats dévastateurs des quelque 60 000 tonnes de vêtements qui arrivent chaque année au port chilien d’Iquique en provenance des États-Unis, d’Europe et d’Asie.

Tout ce qui ne peut pas être revendu à travers l’Amérique du Sud rejoint le désert désertique pour se décomposer lentement.

Skyfi a trouvé les coordonnées de la montagne en contactant les gens sur la plateforme de communication Discord.

Un porte-parole de SkyFi a déclaré : « L’image satellite que nous avons commandée de la pile de vêtements dans le désert d’Atacama au Chili met vraiment les choses en perspective.

« La taille de la pile et la pollution qu’elle provoque sont visibles depuis l’espace, ce qui montre clairement qu’il y a un besoin de changement dans l’industrie de la mode. »

Selon le New York Post, SkyFi a déclaré avoir obtenu l’image pour 34 £.

Les vêtements qui remplissent lentement le désert – qui reçoit moins de 1 mm de pluie par an chaque année – polluent les sources d’eau et le sol à proximité avec des produits chimiques toxiques pendant le processus de décomposition.

On estime que 39 000 tonnes de vêtements indésirables s’ajoutent chaque année à la montagne de vêtements.

La taille du marché de la mode rapide passerait de 83 milliards de livres sterling à 96 milliards de livres sterling en 2023, selon un rapport de The Business Research Company.

Cela vient après qu’une image provocante a été partagée en 2021, qui montrait l’énorme quantité de vêtements jetés toutes les cinq minutes au Royaume-Uni.

Mais la masse de vêtements sur la photo n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux 350 000 tonnes de vêtements jetés chaque année au Royaume-Uni – avec 2,7 milliards de livres sterling dépensés pour des tenues portées une fois avant d’être jetées.