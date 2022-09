L’Illinois Grape Growers and Vintners Alliance organisera son 19e festival annuel du vin Vintage Illinois à Utica ce week-end.

Le festival de cette année a lieu de 11 h à 18 h le samedi et de midi à 17 h le dimanche au Carey Memorial Park. Tout au long du week-end, les festivaliers auront l’occasion de magasiner dans les entreprises et les vendeurs locaux, et de goûter aux bouchées des restaurants locaux et des food trucks événementiels. Plus de 20 caves seront présentes.

“Vintage Illinois est de retour pour l’un des événements les plus attendus de l’année pour l’industrie du vin de l’Illinois”, a déclaré Lisa Ellis, directrice de l’IGGVA. “Avec des vins savoureux pour tous les palais dans une belle partie de l’Illinois, Vintage Illinois offre une escapade de week-end préférée pour de nombreux buveurs de vin et touristes.”

L’IGGVA est une organisation à but non lucratif dédiée au développement des intérêts viticoles et œnologiques de l’Illinois grâce à l’échange d’informations et à la coopération entre les producteurs de raisins et les vignerons de l’Illinois.

L’industrie viticole de l’Illinois est passée ces dernières années de 12 établissements vinicoles et salles de dégustation en 1997 à 165 aujourd’hui, selon une étude d’impact économique de 2019. L’industrie viticole de l’Illinois crée un impact économique direct sur l’État approchant les 5 milliards de dollars par an, payant plus de 320 millions de dollars en taxes d’État et générant un impact significatif sur les activités touristiques de l’État. Les établissements vinicoles de l’Illinois ont également contribué à leurs communautés locales, y compris la croissance des chambres d’hôtes, des restaurants et des entreprises d’artisanat local.

Aller à vintageillinois.com pour acheter des billets à l’avance ou plus d’informations sur le festival.