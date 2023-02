Le plus grand fabricant de puces chinois SMIC affiche un chiffre d’affaires record en 2022

Le plus grand fabricant de puces de Chine SMIC a enregistré un chiffre d’affaires record en 2022, malgré les sanctions américaines en cours, mais a mis en garde contre une année plus difficile à venir compte tenu de l’effondrement de l’industrie des semi-conducteurs.

Le SMIC a déclaré jeudi que les revenus de 2022 s’élevaient à 7,2 milliards de dollars, en hausse de 34% d’une année sur l’autre, tandis que sa marge brute s’élevait à un record de 38%. C’est la deuxième année de croissance des ventes supérieure à 30 % pour l’entreprise.

Cependant, le SMIC a déclaré que les revenus du premier trimestre devraient diminuer de 10% à 12% par rapport au trimestre de décembre.

“Dans l’attente de 2023, au premier semestre de l’année, le cycle de l’industrie est toujours au plus bas, l’impact des incertitudes externes est toujours complexe”, a déclaré la société dans un communiqué.

SMIC est l’une des plus importantes sociétés de puces en Chine. C’est la plus grande fonderie du pays, qui est une entreprise qui fabrique des puces que d’autres entreprises conçoivent. C’est un concurrent de TSMC de Taiwan et de Samsung de Corée du Sud, mais la technologie de SMIC a plusieurs générations de retard.

La société a été jetée sur une liste noire commerciale américaine appelée Entity List en 2020, qui a coupé le SMIC de la technologie étrangère clé qui lui permettrait de fabriquer des puces plus avancées.

La demande pour certaines puces destinées aux produits de consommation a chuté, comme la mémoire, ce qui a eu un impact négatif sur le SMIC ainsi que sur les grandes entreprises comme Samsung.