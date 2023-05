Le plus grand fabricant de puces chinois SMIC affiche sa première baisse de revenus en 3 ans

La plus grande entreprise chinoise de fabrication de semi-conducteurs SMIC a publié vendredi sa première baisse de revenus trimestriels en plus de trois ans, alors qu’une surabondance de puces et un manque de demande continuent de frapper l’industrie.

SMIC ou Semiconductor Manufacturing International Co., a enregistré un chiffre d’affaires de 1,46 milliard de dollars au premier trimestre de l’année, en baisse de 20,6 % d’une année sur l’autre. La dernière fois que l’entreprise a vu ses ventes baisser, c’était au troisième trimestre de 2019.

Le bénéfice net est tombé à 231,1 millions de dollars, en baisse de 48% d’une année sur l’autre.

SMIC est la société de fabrication de puces la plus importante de Chine et est considérée comme un espoir clé pour les ambitions de Pékin de stimuler son industrie nationale des semi-conducteurs et de rattraper ses rivaux comme Taïwan. TSMC et la Corée du Sud Samsung .

Cependant, la technologie de l’entreprise a encore des années de retard sur ces grandes entreprises. En 2020, le SMIC a été inscrit sur une liste noire commerciale américaine appelée Entity List. Et l’année dernière, Washington a introduit des restrictions radicales à l’exportation visant à couper la Chine de la technologie et des équipements de pointe en matière de puces. En effet, ces bordures ont coupé SMIC des outils clés nécessaires pour fabriquer des puces plus avancées.

Malgré les vents contraires, le SMIC a enregistré un chiffre d’affaires record pour l’ensemble de l’année 2022.

Mais la dernière crise économique survient au milieu d’un marché des puces difficile avec une offre surabondante et un manque de demande qui a frappé les entreprises de l’industrie. Plus de 50 % des revenus du SMIC proviennent de la fabrication de puces destinées aux smartphones et autres appareils électroniques grand public. Les livraisons de smartphones et de PC ont diminué au premier trimestre.