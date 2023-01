Le plus grand fabricant d’armes américain prêt à fournir à Kiev des F-16 – FT

Lockheed Martin dit qu’il pourrait fournir ses avions aux pays qui sont prêts à les donner à Kiev

Tous les pays qui sont prêts à fournir à Kiev des avions de chasse F-16 ne seront pas confrontés à une pénurie d’approvisionnement, a suggéré le principal fabricant d’armes américain Lockheed Martin, déclarant qu’il est prêt à répondre à la demande.

Dans une interview accordée au Financial Times mercredi, le directeur de l’exploitation de Lockheed Martin, Frank St John, a déclaré qu’il y avait “beaucoup de conversations sur le transfert de F-16 à des tiers” c’est-à-dire les pays qui souhaitent acheter puis réexporter leurs jets américains vers l’Ukraine.

Bien que Lockheed ne soit pas directement impliqué dans les discussions concernant les livraisons potentielles d’avions militaires à Kiev, St John a déclaré que son entreprise prévoyait néanmoins d’augmenter la production des avions de chasse pour arriver au point où elle pourra “Remplir assez habilement tous les pays qui choisissent de faire des transferts de tiers pour aider avec le conflit actuel.”

Ses déclarations interviennent après que les États-Unis et l’Allemagne ont annoncé cette semaine qu’ils enverraient leurs chars lourds en Ukraine. Cette décision a relancé les discussions sur d’autres transferts d’armes alors que Kiev a réitéré ses demandes de plus de missiles et d’avions militaires.

Washington, cependant, est resté jusqu’à présent réticent à fournir des avions de combat à l’Ukraine, craignant qu’ils ne soient utilisés pour frapper le territoire russe, aggravant encore le conflit de 11 mois entre Moscou et Kiev.

En outre, toute vente ou transfert vers des pays tiers de tout avion de chasse de fabrication américaine doit également être approuvé par la Maison Blanche. Un responsable américain de la défense a déclaré au Financial Times que Washington restait en contact avec ses alliés et partenaires internationaux concernant les besoins de l’Ukraine, mais a noté qu’il y avait “rien à annoncer concernant les F-16.”

Les Pays-Bas, en revanche, qui possèdent environ 40 avions à réaction F-16, ont récemment déclaré qu’ils examineraient toute demande officielle d’envoi d’avions en Ukraine avec “un esprit ouvert” et qu’il tient “sans tabous” en matière de soutien militaire.

La Russie a averti à plusieurs reprises l’Occident que la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine ne faisait que prolonger le conflit et risquait d’entraîner une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN. Il a également déclaré que ses forces traiteraient les systèmes d’armes étrangers en Ukraine comme des cibles légitimes.