Le plus grand fabricant chinois de puces électroniques prévient que la géopolitique alimente la surabondance mondiale

Le plus grand fabricant chinois de puces augmente ses dépenses en usines et en équipements cette année, tout en avertissant que les tensions géopolitiques et les ajustements de la chaîne d’approvisionnement alimentent une surabondance mondiale de semi-conducteurs.

Semiconductor Manufacturing International Corporation a augmenté vendredi son budget de dépenses en capital pour 2023 de 18 %, à 7,5 milliards de dollars, invoquant la nécessité d’une expansion de la production et de nouvelles usines.

Le SMIC a indiqué avoir autorisé les fournisseurs d’équipements à expédier à l’avance afin de sécuriser l’approvisionnement de ses nouvelles usines face à des tensions géopolitiques « de plus en plus complexes ».

Les entreprises chinoises ont du mal à composer avec le renforcement des contrôles à l’exportation imposés par les États-Unis sur les puces avancées et les équipements utilisés pour les fabriquer. Dans le même temps, Washington soutient l’expansion des capacités de production de puces aux États-Unis et chez leurs alliés, ainsi qu’une refonte de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Zhao Haijun, co-directeur général du SMIC, a déclaré vendredi que des « facteurs géopolitiques » provoquaient une « duplication des chaînes de construction et d’approvisionnement ».

“D’un point de vue mondial, il y aura une capacité de production excédentaire”, a-t-il déclaré, “et il faudra beaucoup de temps pour digérer lentement la production qui a été construite à la hâte ces dernières années”.

Zhao a défendu l’expansion du SMIC face à une telle surabondance, affirmant que la production locale sur certains marchés comme la Chine et les États-Unis n’était toujours pas suffisante pour répondre à la demande.

« La demande chinoise de semi-conducteurs nécessitera à l’avenir d’importantes capacités de fabrication locales. . . notre confiance dans la capacité de production de SMIC est donc relativement élevée et nous pensons qu’il y aura toujours une demande et des commandes des clients à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le SMIC a été placé sur la liste noire des « entités » commerciales américaines en 2020, ce qui signifiait que les entreprises américaines avaient besoin de licences difficiles à obtenir avant de vendre leur technologie au fabricant de puces. SMIC a également plusieurs générations de retard sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung et Intel en termes d’efforts de miniaturisation des puces.

Recommandé

Cependant, elle a continué à jouer un rôle important dans les efforts de la Chine visant à construire une chaîne d’approvisionnement en puces autosuffisante avec le soutien de l’État.

Zhao a déclaré que les tensions politiques avaient accru la demande des clients chinois et développé ses activités. Au cours du trimestre juillet-septembre, la proportion de ses ventes en provenance de Chine est passée à 84 pour cent, contre 75 pour cent un an plus tôt.

Cependant, le ralentissement persistant dans l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs s’est traduit par une baisse de 15 pour cent sur un an des revenus au troisième trimestre, à 1,62 milliard de dollars. Le revenu net a chuté de 80 pour cent à 94 millions de dollars, contre 470 millions de dollars pour la même période l’année dernière.

« Le marché global s’est stabilisé, [but we] n’avons pas vu de moteurs ni d’élan pour une croissance significative du marché. [We] Il faut encore attendre la reprise de la macroéconomie mondiale », a déclaré Zhao.