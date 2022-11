Le plus grand exploitant de ports de croisière au monde s’engage à faire de Prince Rupert une destination

Northland Cruise Terminal sera sous une nouvelle direction à partir de 2023 après un nouvel accord de dix ans entre l’Autorité portuaire de Prince Rupert (PRPA) et Global Ports Holding Plc. (GPH) a été conclu, a annoncé le PRPA le 14 novembre.

Global Ports Holding est le plus grand opérateur de ports de croisière indépendant au monde, avec 26 ports dans 14 pays actuellement sous sa gestion.

L’accord d’exploitation du terminal (TOA) couvrira la gestion des fonctions du terminal, y compris la supervision du programme local intégré d’excursions à terre pour les passagers, la gestion du programme de croisière et les relations avec les compagnies de croisière faisant escale dans la ville tout en attirant des lignes supplémentaires pour une expansion future et en veillant à ce que les passagers de croisière les services répondent aux normes de qualité les plus élevées.

L’APPR prévoit que cet engagement propulsera Prince Rupert vers le développement en tant que destination de croisière choisie et privilégiée pendant la croissance de l’Ouest canadien sur le marché des croisières en Alaska.

“GPH possède l’expertise nécessaire pour élever le tourisme de croisière dans la région afin de répondre à la vision de Prince Rupert de développer un secteur des croisières florissant en tant que destination de classe mondiale, avec des avantages économiques importants pour la communauté locale et la région environnante”, Shaun Stevenson, président et CAO de PRPA, a déclaré.

Plus de 696 000 passagers de navires de croisière ont contribué à un impact économique direct de 53,5 millions de dollars sur la communauté et l’économie locales depuis 2004, la population de passagers la plus élevée de plus de 100 000 ayant visité Prince Rupert en 2006.

En 2022, la ville de la côte nord a accueilli 40 998 visiteurs de navires de croisière qui ont laissé un cachet bénéfique de 3,5 millions de dollars sur les entreprises et l’économie locales.

Stevenson a déclaré que l’accord d’une décennie signifie la richesse des opportunités sur le marché des croisières d’Alsakan et servira la ville côtière avec une croissance future.

« La proposition de valeur de Prince Rupert aux croisiéristes est solide – un port d’escale naturel sur un itinéraire en Alaska, une histoire culturelle riche et diversifiée et des paysages spectaculaires de la côte nord en toile de fond », a-t-il déclaré.

«Avec un réseau mondial de ports et de terminaux primés, GPH a une expérience établie dans le développement de destinations et les opérations de ports de croisière. Prince Rupert est le premier port en Amérique du Nord du portefeuille de la société et sa première incursion sur le marché de l’Alaska », a déclaré PRPA dans un communiqué de presse.

Mike Maura Jr, directeur régional – Amériques, GPH, a déclaré que Prince Rupert a une voie réaliste pour voir des appels de croisière hebdomadaires et jusqu’à 250 000 passagers par an.

«Avec son emplacement stratégique au sein du théâtre des croisières de l’Alaska, sa riche culture et son histoire Ts’msyen et ses paysages à couper le souffle, le port de Prince Rupert a un immense potentiel pour répondre à la demande croissante de l’industrie des croisières et accueillir le volume et la taille croissants de bateaux de croisière », a-t-il déclaré.

L’APPR a décrit la position unique de GPH en ce qui concerne ses meilleures pratiques de transfert aux futures opérations de Prince Rupert.

Cela se concentrera sur l’excellence opérationnelle et le développement exceptionnel d’excursions à terre.

“S’appuyant sur la solide réputation mondiale de l’entreprise en matière de développement de destinations de croisière, elle apportera une expérience considérable et démontrée dans les domaines du marketing du tourisme interentreprises et la capacité de tirer parti de son vaste réseau existant de relations avec l’industrie des croisières, ce qui en fera un partenaire stratégique idéal. pour la croissance du tourisme de croisière dans le nord de la Colombie-Britannique », lit-on dans les déclarations du port.

