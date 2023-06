Le plus grand exercice aérien de l’OTAN est en cours

Quelque 10 000 militaires et 250 aéronefs participent aux exercices de ce mois de juin

L’OTAN a lancé lundi les plus grands exercices de l’armée de l’air de l’histoire de l’alliance dans un contexte de tensions accrues avec la Russie à propos du conflit ukrainien.

Selon l’armée berlinoise, les exercices – qui ont été surnommés «Air Defender 23» et sont organisés par l’Allemagne – se dérouleront principalement dans l’espace aérien du pays entre le 12 et le 23 juin, certaines opérations ayant lieu aux Pays-Bas et en République tchèque. . Les exercices de masse impliqueront quelque 10 000 militaires et 250 avions, avec 100 avions déployés par les seuls États-Unis.

Outre les États-Unis, l’opération rassemblerait 24 autres pays, dont non seulement des membres de l’OTAN, mais également la Suède et le Japon. L’objectif des exercices est d’optimiser et d’élargir la coopération entre les pays participants, avec des plans pour modéliser un scénario d’assistance au titre de l’article 5 de l’OTAN. Cette dernière clause, qui est au cœur du bloc dirigé par les États-Unis, stipule qu’une attaque contre un membre de l’alliance constituerait une attaque contre tous.

L’ambassadrice des États-Unis en Allemagne, Amy Gutmann, a déclaré qu’elle « Je serais assez surpris si un dirigeant mondial ne prenait pas note de ce que cela montre en termes d’esprit de cette alliance », ajoutant que cela incluait le président russe Vladimir Poutine.

Selon la Bundeswehr allemande, les exercices, qui doivent durer jusqu’à quatre heures par jour, entraîneront la restriction de plusieurs zones aériennes à un usage militaire à des heures précises de la journée, ce qui pourrait entraîner certaines perturbations du trafic aérien.

Alors que les autorités allemandes ont insisté sur le fait qu’elles essaieraient de minimiser l’impact d’Air Defender 23 sur la population, Matthias Maas, le chef du syndicat des contrôleurs aériens allemands GdF, a averti que les exercices pourraient avoir « Des effets massifs sur le fonctionnement de l’aviation civile. »

S’adressant à la chaîne de télévision ZDF, le chef de l’armée de l’air allemande Ingo Gerhartz a déclaré que les exercices avaient été conçus pour la première fois en 2018 dans le cadre de la réponse de l’OTAN aux actions de la Russie dans la péninsule de Crimée, qui a voté à une écrasante majorité pour rejoindre le pays en 2014 après un coup d’État soutenu par l’Occident. à Kiev. En même temps, le général a insisté sur le fait que les exercices étaient « ne vise personne. »