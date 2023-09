Le plus grand événement télévisé irlandais de l’année jusqu’à présent, sans même compter les pubs : Beating the Boks

En Irlande, quelque 200 000 personnes supplémentaires ont assisté aux phases finales de la victoire de ce pays contre les Springboks en Coupe du Monde.

Même sans eux, le match était jusqu’à présent le plus grand événement télévisé irlandais de l’année.

C’est sans compter ceux qui regardaient dans les pubs.

La victoire de l’Irlande contre l’Afrique du Sud samedi, qui lui a permis de franchir une étape majeure vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde de rugby, a attiré jusqu’à présent la plus grande audience télévisée de l’année pour RTE, la chaîne nationale irlandaise.

La victoire 13-8 contre les Springboks a attiré une audience moyenne de 1,2 million, qui a culminé à 1,4 million alors que le match atteignait sa phase finale, selon les chiffres de RTE.

L’Irlande compte une population totale d’un peu plus de cinq millions d’habitants.

Ces chiffres d’audience impressionnants n’incluent pas les nombreux fans qui regardent dans les pubs à travers le pays.

En outre, 243 000 diffusions en direct ont été diffusées sur RTE Player, le service à la demande du diffuseur.

Pour mettre les chiffres en perspective, la finale de football gaélique de toute l’Irlande – généralement le plus grand événement sportif de l’année dans le pays – a attiré en moyenne 971 000 spectateurs.

Le match des Six Nations le plus regardé en Irlande cette année a été la victoire de l’équipe en Écosse, qui a attiré une audience moyenne de 816 000 personnes.

Le nombre de téléspectateurs irlandais qui regardent cette édition de la Coupe du monde est déjà bien supérieur à celui de 2019.

Cette année-là, la plus grande audience irlandaise a suivi la défaite de leur équipe en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande, avec 776 000 spectateurs.

L’Irlande est un pays passionné de sport, où neuf des dix plus grandes audiences télévisées de l’année dernière concernaient des événements sportifs. La finale de football de toute l’Irlande a battu tous les autres sports, mais la popularité du rugby a permis aux Six Nations de remporter quatre des dix premières places.

Le numéro un constant dans la liste des plus grandes audiences télévisées d’Irlande est The Late Late Toy Show, une édition spéciale de Noël d’un talk-show populaire.

L’édition de l’année dernière a attiré plus de 1,5 million de téléspectateurs et maintient année après année les plus grands événements sportifs hors de la première place. Tout cela pourrait cependant changer en fonction de ce qui se passera en France lors de la Coupe du Monde dans les semaines à venir.

La place de l’Irlande en quarts de finale n’est pas tout à fait assurée mais, si tout se passe comme prévu, une autre rencontre avec la Nouvelle-Zélande pourrait être envisagée.

Un match de cette ampleur pourrait voir encore plus de records d’audience TV battus dans un pays qui ose rêver de gloire à la Coupe du Monde, malgré les chagrins du passé.