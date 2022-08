Le plus grand événement de liquidation de Kohl de l’année est ici, économisez jusqu’à 70 % sur des milliers de styles.

Le géant de la vente au détail Kohl’s offre d’importantes remises lors de son qui se passe en ce moment. Vous pouvez économiser jusqu’à 70 % sur des milliers de produits, et les prix commencent à seulement 2 $ ! Les membres de Kohl’s Rewards bénéficient d’une réduction supplémentaire de 20 % sur l’ensemble de leur achat avec le code BTS20. La remise supplémentaire de 20 % n’est valable que pour aujourd’hui, alors dépêchez-vous si vous voulez économiser tout ce que vous pouvez.

Obtenez vos ajustements d’entraînement avec des économies sur une tonne de leggings, débardeurs, chemises et shorts comme ceux-ci. Ces shorts de course en tricot sont disponibles en 11 couleurs différentes et ne coûtent que 8 $. C’est un rabais de 18 $ par rapport au prix initial de 26 $.

Cette basket légère est idéale pour les coureurs qui ont besoin d’amortir les chocs sans l’encombrement des autres baskets. Il a une semelle intercalaire en mousse, des rainures flexibles, une mousse souple dans le talon, un crash pad pour plus de durabilité et plus encore. Il est disponible en cinq couleurs différentes et était initialement au prix de 60 $.