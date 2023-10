Le plus grand et le plus beau crâne de tricératops du Canada exposé en Alberta

Après sept années de travail, le crâne de tricératops le mieux conservé et le plus complet provenant du Canada — également connu sous le nom de spécimen « Calli » — est exposé pour la première fois depuis sa découverte en 2014 au Royal Tyrrell Museum de Drumheller, en Alberta.

Une nouvelle version du musée qualifie le spécimen d’« unique » en raison de l’endroit où il a été découvert, de l’âge de la roche qui l’entoure et de la façon dont il a été préservé.

À la suite des inondations qui ont ravagé l’Alberta il y a environ 10 ans, le personnel de Royal Tyrrell s’est engagé dans des travaux paléontologiques d’atténuation des inondations lorsque le crâne du tricératops a été découvert en 2014.

Le crâne est monté sur une armature en acier personnalisée créée par des artistes forgerons de Strathmore, en Alberta, permettant de voir le crâne de dinosaure tout autour. (Musée royal Tyrrell de paléontologie)

Les fossiles de tricératops sont rares au Canada. Ce crâne a été découvert dans les contreforts du sud-ouest de l’Alberta – une région où les fossiles de dinosaures sont généralement rares – et a été surnommé « Calli » en hommage au ruisseau Callum, le ruisseau où il a été découvert.

Transportés par hélicoptère en morceaux lourds et géants, le crâne et la plupart des morceaux de mâchoire ont été extraits en un mois en 2015. Le reste du squelette du tricératops n’a pas été retrouvé.

Parcourant la Terre il y a environ 68 à 69 millions d’années, le musée affirme que ce crâne a été enterré par étapes, comme en témoigne le processus de fossilisation.

Le crâne du tricératops a été découvert dans le sud-ouest de l’Alberta, puis transporté au Royal Tyrrell Museum par hélicoptère et par camion. (Musée royal Tyrrell de paléontologie)

« Les paléontologues le savent parce que le spécimen a été trouvé dans différentes couches rocheuses et que les pointes de cornes mal conservées suggèrent qu’elles ont été exposées à des intempéries et à une érosion supplémentaires », lit-on dans un blog du musée sur le crâne du tricératops.

« Le reste du squelette a probablement été emporté par les eaux », notant que les mâchoires inférieures ont été retrouvées en aval.

De 2016 à 2023, le technicien de Royal Tyrrell, Ian Macdonald, a passé plus de 6 500 heures à préparer ce fossile, retirant plus de 815 kilogrammes de roche qui enfermait le crâne. Ce crâne de tricératops est le plus grand crâne jamais préparé au musée et le troisième plus grand exposé.

Le technicien de préparation Ian Macdonald se tient à côté de l’énorme crâne de dinosaure qu’il a passé sept ans à préparer. (Musée royal Tyrrell de paléontologie)

Le tricératops est le cératopsien le plus grand et le plus célèbre, qui était un groupe de dinosaures herbivores à bec vivant pendant la période du Crétacé.

« Spécimen extraordinaire », le crâne de tricératops fait partie de Fossils in Focus, la dernière installation du Royal Tyrrell Museum axée sur les dernières découvertes et recherches, actuellement exposée.