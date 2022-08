Le plus grand essai sur une semaine de travail de quatre jours au monde : comment ça se passe

Alors que la plus grande expérience de semaine de travail de quatre jours au monde approche de la moitié de son parcours, les organisateurs affirment qu’il y a eu des améliorations significatives du bien-être des gens.

L’essai, qui est mené au Royaume-Uni grâce à des partenariats entre 4 Day Week Global et des chercheurs de Cambridge, du Boston College et de l’Université d’Oxford, comprend environ 3 300 travailleurs dans 70 entreprises différentes. Les entreprises qui participent, bien qu’elles ne travaillent que 80 % de leurs heures habituelles, ne constatent aucun changement au niveau de la rémunération ou de la productivité.

Le procès a débuté en juin et se poursuivra jusqu’en novembre.

“De manière anecdotique, les entreprises suggèrent qu’il y a eu une expérience extrêmement positive avec les niveaux de revenus et de productivité, [that have] soit maintenu ou, dans certains cas, amélioré », Charlotte Lockhart, directrice générale et fondatrice de 4 Day Week Global, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour soutenir l’adoption d’une semaine de travail de quatre jours depuis 2018, a déclaré à BNN Bloomberg dans une interview vidéo le 8 août.

Les améliorations résultant d’une réduction des heures de travail ont inclus une diminution du stress, de l’épuisement professionnel, du sommeil, de la famille et une augmentation de l’équilibre travail-vie personnelle et de la satisfaction générale à l’égard de la vie. Lockhart a ajouté que, de manière anecdotique, moins d’heures de travail ne semble pas réduire la productivité. Dans certains cas, dit-elle, la productivité a progressé.

« Tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent confirme ce que nous avons toujours dit, ce qui est intéressant. Mais je pense que la chose importante avec cette recherche est que nous aurons des données empiriques qui alimentent cela », a déclaré Lockhart.

EN QUOI CONSISTE L’ESSAI

Le Dr Rupert Dunbar-Rees est le fondateur et le directeur général de Outcomes Based Healthcare. Dans une interview vidéo avec BNN Bloomberg le 17 août, il a déclaré que l’entreprise cherchait des moyens d’améliorer la productivité avant de rejoindre l’essai de la semaine de travail de quatre jours.

“La semaine de quatre jours est vraiment le point culminant de cet exercice d’essayer d’améliorer notre productivité et de réfléchir profondément à ce que nous faisons et à la façon dont nous le faisons”, a déclaré Dunbar-Rees.

La société basée au Royaume-Uni compte 11 employés à temps plein qui participent à l’essai et qui travaillent dans un environnement hybride. Bien que la mise en œuvre de la semaine raccourcie ait posé des défis, Dunbar-Rees a soutenu que le processus s’était «assez bien déroulé».

Les obstacles comprenaient la navigation dans les politiques de ressources humaines et la détermination de ce qu’il fallait faire avec les travailleurs qui travaillaient déjà des semaines de quatre jours. Être agile, a déclaré Dunbar-Rees, était une considération primordiale.

“Vous anticipez toujours l’échec, mais vous devez ensuite planifier autour de l’échec”, a-t-il déclaré, comparant l’ajustement au travail de l’entreprise consistant à produire des logiciels pour le National Health Service.

Malgré les défis, Dunbar-Rees a déclaré que les employés ont tiré parti des heures de travail réduites, estimant que le temps libre leur a fourni une “réinitialisation appropriée de trois jours”.

“En termes de côté positif, certainement tout le monde dans l’équipe… ils ont réussi à faire beaucoup de choses qu’ils n’auraient jamais faites et reviennent beaucoup plus rafraîchis un lundi”, a déclaré Dunbar-Rees.

“Donc, les gens font des tests oculaires et vont chez le dentiste et font des quantités infinies d’administration de la vie qui autrement ne seraient pas faites”, a-t-il déclaré. “La moitié de la solution à une semaine durable de quatre jours a consisté à rechercher des gains d’efficacité et de productivité”, a-t-il déclaré.

“Je ne veux pas préjuger du résultat du projet pilote, mais je serais surpris si nous arrivions à la fin de cela et disions:” Bon, revenons à notre ancienne façon de travailler “”, a-t-il déclaré.