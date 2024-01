Le plus grand essai contrôlé à ce jour ne révèle aucun bénéfice psychologique au-delà de l’effet placebo

Dans une étude révolutionnaire publiée dans Rapports scientifiques, des chercheurs ont découvert que la respiration cohérente, une technique de relaxation populaire, n’est peut-être pas plus efficace qu’un placebo pour réduire le stress ou améliorer la santé mentale. Les résultats, issus de l’un des essais les plus vastes et les plus rigoureusement contrôlés dans ce domaine, suggèrent que les avantages d’une respiration cohérente, tels que présentés dans l’étude, pourraient ne pas être aussi importants qu’on le pensait auparavant.

La respiration, la pratique consistant à contrôler consciemment son rythme respiratoire, est un sujet d’intérêt depuis des siècles, souvent liée à divers bienfaits pour la santé. La respiration cohérente, en particulier, implique de réguler la respiration à un rythme spécifique et on pense qu’elle synchronise les fonctions respiratoires et cardiovasculaires. Cette pratique, profondément enracinée dans diverses traditions culturelles et spirituelles, a connu un regain de popularité, beaucoup l’adoptant pour ses prétendus bienfaits dans la réduction du stress, de l’anxiété et l’amélioration du bien-être général. Ce regain d’intérêt, associé à des réussites anecdotiques, a incité les scientifiques à étudier la véritable efficacité de la respiration cohérente dans un environnement contrôlé.

« La respiration cohérente (alias respiration à fréquence résonante, respiration résonante, respiration cohérente, respiration HRV-biofeedback) est un type de travail respiratoire très simple qui est connu pour ses avantages psychophysiologiques. Cependant, aucun essai contrôlé randomisé extrêmement robuste sur ce type de respiration et de santé mentale/bien-être subjectif n’a été réalisé (voir méta-analyse précédente et/ou article PsyPost) », a déclaré l’auteur de l’étude Guy W.Fincham (@breath_Guy), chercheur doctorant en respiration aux facultés de psychologie et de médecine de l’Université du Sussex et membre du Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund.

« Nous voulions comparer la respiration cohérente quotidienne à un placebo pendant environ 1 mois pour voir s’il y avait des différences sur les résultats subjectifs en matière de santé mentale et de bien-être. Nous voulions également créer un placebo avec une crédibilité et une attente de bénéfice égales, et aveugler les participants à l’intervention qui leur était attribuée (masquage/dissimulation), les deux étant rythmés avec des ratios d’inspiration/expiration égaux.

L’étude, menée en ligne via la plateforme de recherche Prolific, a impliqué 400 participants. Afin de garantir un échantillon diversifié, l’étude a inclus des individus d’origines diverses, la majorité étant des femmes et d’origine ethnique blanche. Les participants devaient avoir 18 ans ou plus, être capables de respirer par le nez et avoir accès à des écouteurs. Les critères d’exclusion ont été fixés pour exclure les personnes souffrant de pathologies susceptibles d’affecter la respiration, telles que des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires.

Les participants ont été répartis au hasard dans l’un des deux groupes. Le premier groupe a pratiqué une respiration cohérente à environ 5,5 respirations par minute pendant environ 10 minutes par jour pendant quatre semaines. Cette intervention a été dispensée grâce à des conseils préenregistrés par un animateur qualifié (vois ici).

Le deuxième groupe, servant de témoin, a reçu un exercice de respiration placebo à 12 respirations par minute, correspondant à l’intervention dans tous les aspects, à l’exception du rythme respiratoire (voir l’intervention placebo ici). Ce rythme a été choisi car il s’aligne sur l’extrémité inférieure du rythme respiratoire moyen au repos pour les adultes, ce qui en fait une comparaison crédible mais distincte avec la pratique respiratoire cohérente.

Le principal résultat de l’étude était le stress, mesuré à l’aide de la sous-échelle de stress Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21). Les critères de jugement secondaires comprenaient des mesures de l’anxiété, des symptômes dépressifs, du bien-être (évalué via l’indice de bien-être 5 de l’Organisation mondiale de la santé) et des troubles du sommeil (évalués à l’aide de l’échelle PROMIS Item Bank v1.0 – Troubles du sommeil – Forme courte 8a). De plus, le questionnaire de crédibilité/attente (CEQ-6) a été utilisé pour évaluer les croyances et les attentes des participants concernant l’efficacité du protocole de respiration qui leur a été assigné.

Étonnamment, les résultats n’ont révélé aucune différence significative entre le groupe de respiration cohérente et le groupe placebo en termes de réduction du stress. Les deux groupes ont montré une amélioration globale des scores de stress entre le début et la post-intervention, mais l’amélioration n’était pas différente entre les groupes.

De même, pour l’anxiété, la dépression, le bien-être et les troubles du sommeil, il n’y avait aucune différence significative dans les résultats entre les deux groupes. Les deux groupes ont signalé une amélioration des scores d’anxiété et de dépression ainsi qu’une augmentation des scores de bien-être au fil du temps, sans changement significatif dans les scores de troubles du sommeil.

« Il s’agissait du plus grand essai contrôlé randomisé sur la respiration à ce jour (400 participants !). Il n’y avait aucune différence en termes de crédibilité et d’espérance de bénéfice entre la respiration cohérente et la respiration placebo. Il y a eu des améliorations globales des résultats en matière de santé mentale et de bien-être (à l’exception des troubles du sommeil – aucun changement) entre le départ et la post-intervention et le suivi dans les deux groupes, mais l’ampleur de cette amélioration n’était pas différente entre les groupes », a déclaré Fincham à PsyPost. .

« En conséquence, nous n’avons trouvé aucun effet mesurable d’une respiration cohérente au-delà d’un placebo respiratoire bien conçu pour améliorer la santé mentale et le bien-être. Cela ne veut pas dire que la respiration cohérente en général n’aide pas les gens – ce résultat peut être lié à notre approche et à nos méthodes d’intervention, et le sentiment était largement positif à l’égard du protocole de respiration cohérente (ainsi que de la respiration placebo). Je supervise actuellement un étudiant qui analyse toutes les données de réponse qualitatives qui fourniront un contexte beaucoup plus large, et nous espérons publier plus tard cette année.

Bien que ces découvertes soient intrigantes, elles comportent leurs limites. L’une des limites réside dans la prestation à distance et non personnalisée de l’intervention, qui manquait de retour d’information en temps réel et n’a peut-être pas pleinement saisi l’essence des pratiques respiratoires cohérentes. De plus, la conception de l’étude, axée sur une pratique respiratoire unique et standardisée, n’aurait peut-être pas reflété tout le potentiel d’une respiration cohérente, qui pourrait être plus efficace lorsqu’elle est adaptée aux besoins individuels et dispensée de manière plus personnalisée.

“Nous devons garantir que l’adhésion n’est pas seulement une auto-évaluation subjective et qu’elle est objective et traçable”, a expliqué Fincham. “Cependant, en tant que chercheur doctorant/doctorant disposant de ressources limitées, il est difficile de concilier la réalisation d’un essai à distance avec le recrutement du plus grand nombre de participants possible et la possibilité de suivre objectivement l’observance (c’est-à-dire en fournissant aux participants les meilleurs appareils portables possibles pour l’étude). puis les traquer « dans la nature »).

« En bref, le compromis se situe essentiellement entre le recrutement du plus grand échantillon et la conception d’une étude de la plus haute qualité possible. Mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC — le bénéfice présumé le plus important d’une respiration cohérente, en particulier physiologique) dans le groupe ~5,5 b/min et placebo (12 b/min) aurait été formidable, et/ou augmenter le temps de pratique à 20 minutes. /jour (même si cela n’a peut-être pas été jugé réalisable par beaucoup !). Espérons que nous pourrons le faire à l’avenir à la Brighton & Sussex Medical School.

“En fin de compte, j’espère que mon travail pourra aider à dresser un tableau plus large, fondé sur des preuves, des effets psychophysiologiques (et de l’efficacité potentielle) de la respiration”, a ajouté Fincham. « Je souhaite créer le « Brighton & Sussex Breathwork Lab », dédié à la recherche et à la pratique de la respiration (les bailleurs de fonds/donateurs me contactent si vous êtes intéressé !) et je suis ouvert aux rôles de conseil/consultant, y compris le coaching. Je m’intéresse de plus en plus aux innombrables applications de la respiration dans tous les contextes de récupération et de performance humaine, de la santé au sport.

«J’ai récemment publié cette énorme revue narrative dans la revue Examens en neurosciences et biocomportementaux également sur la respiration intensive et rapide (ce que nous avons appelé « respiration à haute ventilation » – la rubrique étant HVB) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763423004220.»

L’étude, “Effet d’une respiration cohérente sur la santé mentale et le bien-être : un essai randomisé contrôlé par placebo», a été rédigé par Guy W. Fincham, Clara Strauss et Kate Cavanagh.