Le plus grand employeur américain veut interdire la question sur l’historique des salaires

La rémunération des emplois gouvernementaux a tendance à être plus transparente que celle des rôles du secteur privé. Les agences sont tenues par la loi d’afficher le salaire de départ sur les annonces d’emploi, et certains sites d’emploi gouvernementaux exigent que la gamme complète des salaires soit indiquée sur les ouvertures. Il y a généralement aussi un calendrier et un processus plus structurés pour les augmentations et les promotions par rapport aux emplois dans le secteur privé.

Vingt et un États et 22 localités ont déjà des lois qui interdisent aux employeurs de poser des questions sur l’historique des salaires d’un candidat, et d’autres pourraient être en cours, surtout si les efforts au niveau fédéral progressent.

La recherche montre que les femmes gagnent plus lorsqu’elles ne sont pas tenues de divulguer leur salaire précédent lors des entretiens d’embauche. Un Article d’avril 2020 ont constaté que les revenus des femmes augmentaient par rapport à ceux des hommes dans les États interdisant les antécédents salariaux, et un autre à partir de 2021 suggère de supprimer l’historique des salaires du processus d’embauche pour augmenter la mobilité professionnelle, les salaires horaires et les gains hebdomadaires des travailleurs qui sont entrés sur le marché du travail pendant une récession.

Lorsque les employeurs ne sont pas autorisés à poser des questions sur les revenus antérieurs d’un candidat, ils finissent par obtenir plus d’informations pour évaluer les candidats et embaucher des travailleurs qualifiés qui avaient des salaires inférieurs dans le passé.

Jusqu’à présent, les interdictions d’historique de salaire ont tendance à être suivies d’une forte augmentation des offres d’emploi qui énumèrent carrément les fourchettes de salaire, Des études montrent.

Bien sûr, rendre les salaires plus transparents ne résoudra pas à lui seul l’écart salarial. L’OPM note qu’une des principales raisons pour lesquelles les hommes et les femmes sont payés différemment est que les femmes sont plus susceptibles d’occuper des emplois classés à des niveaux inférieurs avec un salaire inférieur, tandis que les hommes sont plus susceptibles d’occuper des postes de niveau supérieur avec un salaire plus élevé.

Maintenant que la proposition a été publiée dans le Federal Register jeudi, elle est ouverte aux commentaires du public pendant les 30 prochains jours. À la fin de ces 30 jours, l’agence décidera de poursuivre le processus d’élaboration des règles ou de publier une proposition nouvelle ou modifiée.

