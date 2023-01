Le plus grand éléphant d’Inde est vénéré au Kerala et a tué 15 personnes ; Savoir plus

Les éléphants sont vénérés dans de nombreuses régions de l’Inde. Dans la foi hindoue, les éléphants symbolisent la divinité, Lord Ganesha. La pratique d’adorer les éléphants en tant que forme de Dieu est également répandue dans de nombreuses régions du sud de l’Inde. Lors des festivals et des célébrations, ces énormes défenses sont décorées de bijoux et de vêtements vibrants, alors qu’elles participent à diverses procédures, marchant péniblement dans les rues.

Un tel éléphant qui est vénéré dans la ville de Thrissur au Kerala est vénéré et craint en même temps. Thechikottukavu Ramachandran est le plus grand éléphant d’Inde et détient le record effrayant d’avoir tué environ 15 humains.

Récemment, une vidéo du dangereux éléphant a été partagée par l’auteur d’affaires Tansu Yegen sur Twitter. Parlant du tusker, l’auteur a tweeté : « Vivant toujours à 58 ans, le plus grand éléphant d’Inde, Thechikottukavu Ramachandran, a tué un nombre record de 15 personnes et 3 éléphants au cours de sa vie et est considéré comme l’éléphant captif le plus dangereux du pays.

La vidéo de 23 secondes montre un éléphant gigantesque, émergeant des portes d’un temple alors que des foules de gens crient et applaudissent, battant des tambours à son arrivée. La foule frénétique semble être surexcitée par la présence de l’éléphant, alors qu’elle lève la main et salue l’animal. On voit l’énorme tusker dresser sa trompe, ornée de bijoux uniques, balançant ses énormes oreilles.

Selon un rapport publié dans India Times, l’éléphant vénéré est devenu une attraction majeure au Kerala. Les gens parcourent des kilomètres juste pour apercevoir l’animal. Le tusker fait également des apparitions spéciales dans plusieurs défilés et festivals de temple. Thechikottukavu Ramachandran participe au festival Thrissur Pooram du Kerala et appartient au temple Vadakkunnathan.

Debout à une hauteur d’environ 320 cm (10 pieds), l’animal est le plus grand éléphant captif d’Inde. Le mammifère est accompagné d’un énorme panneau d’avertissement. Il aurait tué environ 15 personnes au cours de sa vie de 58 ans. Parmi eux, 6 étaient d’anciens mahouts de l’éléphant et même trois de sa race. Le tusker est aveugle d’un œil et perd lentement la vision de l’autre œil également.

Plus tôt en 2019, le gouvernement du Kerala a interdit à Thechikottukavu Ramachandran de participer aux défilés après s’être déchaîné en entendant le son des trompettes et des pétards, piétinant deux personnes. Cette année, le gouvernement a levé l’interdiction et autorisé sa diffusion devant la foule enthousiaste deux fois par semaine pendant les festivals de Palakkad et de Thrissur, selon les directives appropriées.

L’éléphant captif a attiré l’attention des militants des droits des animaux. Ils ont affirmé que le mammifère est obligé de rester debout sous le soleil pendant de longues heures. Certains ont même allégué que le tusker vénéré ne reçoit même pas suffisamment de nourriture et d’eau. Les fidèles ont défendu que Thechikottukavu Ramachandran est une partie importante des fêtes religieuses du Kerala.

