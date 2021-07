« Le plus grand destructeur de la paix »: la Chine se déchaîne après qu’un navire de guerre de la marine américaine a traversé le détroit de Taïwan pour la SEPTIÈME fois sous Biden

Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Benfold a navigué vers le nord à travers le détroit mercredi, a annoncé la marine américaine dans un communiqué. La manœuvre a été confirmée jeudi par le ministère de la Défense nationale de Taïwan, des responsables affirmant que l’armée utilisait des outils conjoints de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour surveiller les mouvements en mer et dans les airs autour de Taïwan, selon les médias locaux.

Affirmant que la présence du destroyer de la marine en mer de Chine méridionale ne contredit pas les lois internationales, le rapport ajoute qu’il s’agit de la septième manœuvre de ce type menée par des navires de guerre américains dans la région depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden cette année.

La dernière décision a été vivement critiquée par Pékin, son commandant de l’armée déclarant jeudi que Washington était « le plus grand créateur de risques pour la sécurité à travers le détroit de Taiwan ». Soulignant la fréquence des mouvements de la marine américaine dans la région, un porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de Chine, le colonel Shi Yi, a appelé les États-Unis « le plus grand destructeur de paix et de stabilité » dans la région, comme cité par les médias chinois.

Les troupes chinoises régionales étaient prêtes à répondre à toute menace et geste provocateur, a-t-il ajouté, affirmant que la marine chinoise a surveillé les mouvements du destroyer américain. La Chine a « la détermination, la confiance et la capacité de défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale », dit Shi Yi.

Les eaux de la mer de Chine méridionale ont longtemps été un point d’achoppement dans les différends territoriaux régionaux. Pékin maintient qu’il a un droit historique sur les eaux, mais ses revendications territoriales couvrant la majeure partie de la mer ont été rejetées par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, qui a statué en faveur des Philippines – une décision ignorée par la Chine.

Alors que le territoire potentiellement riche en ressources est contesté par plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, l’armée américaine est présente dans la région sous prétexte de maintenir la stabilité dans la région. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que son pays se tiendrait aux côtés des autres pour faire face aux Chinois « coercition. » Pékin a critiqué à plusieurs reprises l’intervention américaine, son ministère des Affaires étrangères déclarant récemment qu’elle était extrêmement « irresponsable » de Washington à s’impliquer dans les différends d’autres nations.

