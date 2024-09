Le plus grand dépôt de bus électrifiés de l’État est en activité à Buffalo

8 septembre — Le plus grand dépôt de bus électrifiés de l’État de New York est désormais opérationnel à Buffalo.

Avec 36 systèmes de recharge aériens dans le garage d’entretien de Cold Spring et une nouvelle sous-station construite pour accueillir une future expansion, le projet de la Niagara Frontier Transportation Authority servira de modèle aux agences de transport de tout l’État pour passer du transport au diesel. La NFTA prévoit que le garage de Cold Spring prendra uniquement en charge les véhicules à zéro émission d’ici 2035.

La New York Power Authority a supervisé la conception et l’installation des systèmes de recharge aérienne sur quatre voies de bus du garage de Cold Spring au cours des deux dernières années. Les voies de bus ont été reconfigurées pour les bus électriques et la structure du toit a été renforcée pour accueillir des distributeurs à pantographe aérien de haute technologie. La nouvelle sous-station appartenant à la NFTA a été conçue de manière à pouvoir être agrandie pour permettre une électrification complète.

Les bus électriques ne produisent pas d’émissions polluantes, réduisent les coûts d’entretien et réduisent efficacement l’utilisation de combustibles fossiles. La transition des flottes dans tout l’État contribuera à améliorer la qualité de l’air et à bâtir des communautés plus saines, en particulier dans les communautés défavorisées qui sont généralement des quartiers à faible revenu ou à faibles ressources qui subissent de plein fouet la pollution atmosphérique causée par les véhicules.

La NFTA a reçu son premier bus électrique à batterie en 2022 et en compte aujourd’hui 24 sur place. Vingt-et-un bus électriques supplémentaires devraient être opérationnels au cours des deux prochaines années. La capacité électrique du garage peut actuellement desservir environ 50 bus, soit la moitié du dépôt, et peut être augmentée pour desservir l’ensemble du dépôt. La NFTA a pour objectif d’exploiter une flotte de bus 100 % zéro émission d’ici 2035.

« Nous construisons une infrastructure de transport plus propre, plus saine et plus durable, et la gare routière de Buffalo est le dernier exemple de nos efforts », a déclaré la gouverneure Kathy Hochul. « Notre investissement dans les bus électriques et les infrastructures de recharge améliore non seulement l’impact environnemental de la flotte elle-même, mais encourage également les New-Yorkais à faire des transports publics leur premier choix, ce qui se traduit par un air plus pur et un avenir plus vert pour tous. »

Justin E. Driscoll, président-directeur général de la NYPA, a ajouté : « La transition des flottes de bus municipaux vers des technologies de purification de l’air réduira les émissions et améliorera la qualité de l’air dans tout l’État de New York. Le dépôt de Buffalo, désormais le plus grand dépôt de bus électriques de l’État, est un excellent exemple de nouvelle infrastructure de recharge permettant aux agences de transport de passer du diesel à l’électricité. La Power Authority s’est engagée à soutenir la transformation du système de transport de l’État et à aider l’État à atteindre son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 % d’ici 2050. »

Grâce aux chargeurs à pantographe, les bus n’ont plus besoin de se brancher et de se débrancher à chaque fois qu’ils doivent recharger. Ils peuvent se garer et se connecter automatiquement aux chargeurs fixés au plafond. Cette technologie permet de recharger complètement un bus en environ six heures.

Pour le garage NFTA, National Grid a soutenu la mise à niveau du réseau électrique et a aidé à financer la sous-station. La NYPA a installé les chargeurs avec l’aide de ses partenaires : National Grid, PlugIn Stations Online, Black & Veatch, Ferguson Electric, ABB et Heliox.

La NFTA reçoit 67 millions de dollars de financement de la part de la Federal Transit Administration et plus de 33 millions de dollars du Département des transports de l’État de New York (NYSDOT). Ce dernier a servi à financer les coûts de l’infrastructure de recharge de la nouvelle installation, ainsi que l’achat de bus électriques à batterie.

Grâce à l’allocation de l’accord Volkswagen par l’État de New York, 3,28 millions de dollars ont été accordés à la NFTA pour l’infrastructure de recharge dans le cadre d’un accord entre le Département de la conservation de l’environnement de l’État de New York (DEC) et la NYPA et 9,24 millions de dollars supplémentaires ont été accordés pour l’achat de 24 bus de transport en commun électriques à batterie de la NFTA dans le cadre du programme d’incitation aux bons de camions de New York de la NYSERDA. Le financement de l’accord Volkswagen de l’État de New York est actuellement disponible pour cinq des plus grands opérateurs de transport en commun de l’État – la Capital District Transportation Authority, la Rochester-Genesee Regional Transit Authority, Suffolk County Transportation, le système de bus Westchester County Bee-Line et la NFTA – pour faciliter la transition de leurs flottes vers des flottes 100 % zéro émission d’ici 2035. Le DEC estime que les fonds offriront des incitations à 100 bus de transport en commun zéro émission dans tout l’État, compte tenu des cycles de financement passés et actuels.

Une étude menée par la NYPA, la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) et le NYCDOT a aidé les agences à élaborer des plans et à traiter d’autres systèmes de construction (toit, gicleurs, CVC, etc.), la formation des mécaniciens, les mises à niveau des services publics, l’analyse des itinéraires, la planification des dépenses d’investissement et d’exploitation et les programmes de financement fédéraux.