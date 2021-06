New Delhi: Nikki Tamboli de Bigg Boss 14 a récemment expliqué comment elle a géré le tournage de Khatron Ke Khiladi 11 jours après la mort de son frère dans une interview avec un grand quotidien.

Nikki a révélé qu’il avait été incroyablement difficile pour elle de laisser ses parents derrière elle après une tragédie aussi dévastatrice. Elle sent qu’elle est devenue «faible» et n’est plus la même fille entêtée qu’elle était dans Bigg Boss 14.

Elle a déclaré à ETimes : « Je suis arrivée au Cap en laissant mes parents émotifs derrière moi après la mort de mon frère et cela a été le plus grand défi pour moi. Pour être honnête, je respecte beaucoup la série mais parce que quoi que j’aie traversé récemment, je me sens principal bahut faible pad rahi hoon… les gens ont vu dans Bigg Boss et ils savent que je suis très entêté, mais dans cette série, j’ai eu beaucoup de moments faibles à cause des problèmes familiaux. »

« Pendant que je faisais Bigg Boss, tout allait bien avec ma famille, donc j’étais très concentré sur le spectacle, mais cette fois, les choses ont été très difficiles. Mon frère est décédé le 4 mai et le 6 mai, je suis venu au Cap. De toute évidence, il n’était pas possible pour moi d’être tout heureux et bien en deux jours et d’être fort en même temps. Ce n’est pas facile pour moi de surmonter la douleur, la perte, si facilement. Les gens me motivent et m’encouragent à retour à la normale mais il me faudra du temps pour surmonter cette perte. Je sais que beaucoup de gens ont beaucoup d’attentes envers moi, mais voyons ce qui se passe dans la série », a-t-elle ajouté.

L’ancienne candidate de Bigg Boss 14 Nikki Tamboli a perdu son frère aîné Jatin Tamboli, 29 ans, à cause de COVID-19 le 4 mai. L’actrice est partie peu après pour Le Cap, en Afrique du Sud, pour participer à l’émission de téléréalité d’aventure animée par Rohit Shetty – Khatron Ke Khiladi 11.

Nikki avait précédemment partagé une longue note sur la façon dont son frère lui manque constamment. L’actrice a également arrêté les trolls pour avoir remis en question sa décision de participer à Khatron ke Khiladi. L’actrice a révélé que son frère était enthousiasmé par sa participation à la série et que sa famille voudrait aussi qu’elle aille au bout de ses rêves.

Elle a cependant déclaré que sa famille sera toujours sa priorité.