Le plus grand défi de l’inexpérience de l’équipe néerlandaise avant la Coupe du monde FIH : l’entraîneur Jeroen Delmee

L’entraîneur-chef des Pays-Bas, Jeroen Delmee, pense que son équipe devra surmonter son inexpérience alors qu’elle vise à remporter son quatrième trophée à la Coupe du monde de hockey masculin, à partir d’ici le 13 janvier.

Les Pays-Bas, triples champions du monde, sont arrivés mercredi à Bhubaneswar.

Les médaillés d’argent de l’édition précédente, emmenés par Thierry Brinkman, achèveront ici leur ultime préparation avant de se rendre à Rourkela où ils affronteront la Malaisie lors de leur premier match le 14 janvier.

Les Néerlandais sont l’une des équipes de hockey les plus décorées au monde, ayant remporté le trophée en 1973, 1990 et 1998, et atteint la finale lors des deux dernières éditions.

Mais l’entraîneur Delmee a déclaré à son arrivée qu’il verrait comment ses garçons sont capables de surmonter le défi de l’inexpérience.

“Le plus grand défi sera l’inexpérience de l’équipe et peut-être les surprises auxquelles nous pourrions être confrontés en Coupe du monde. Il sera intéressant de voir comment nous surmonterons les défis du tournoi. J’ai pleinement confiance en mon équipe”, a déclaré Delmee.

Les Néerlandais sont placés dans la poule C, avec le Chili, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. Après leur match contre la Malaisie, ils affronteront la Nouvelle-Zélande à Rourkela le 16 janvier et termineront leur campagne de phase de groupes contre le Chili à Bhubaneswar le 19 janvier.

«Je pense que nous devrons nous battre de match en match et ensuite nous verrons où nous nous retrouverons dans le tournoi. Notre premier objectif est d’atteindre les quarts de finale, puis d’atteindre les demi-finales.

« Nous verrons ensuite comment les choses se passent en finale. Bien sûr, si nous atteignons la finale, nous espérons renverser la vapeur et gagner le tournoi. Cependant, nous avons une équipe complètement différente cette fois et vous ne pouvez pas comparer les joueurs actuels de l’équipe de la dernière édition”, a ajouté Delmee.

Les 16 équipes participant au tournoi sont l’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Inde, l’Argentine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la France, la Corée, la Malaisie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Japon, le Chili et le Pays de Galles.

Le capitaine Brinkman a déclaré que l’équipe prendrait une très courte pause avant de se lancer dans les rigueurs de l’entraînement.

« Les derniers mois de préparation à la Coupe du monde ont été plutôt bons pour nous. L’équipe est complètement prête. Nous venons d’atteindre l’Inde et allons nous reposer avant de commencer notre préparation pour le premier match. C’est incroyable d’être ici à nouveau.”

Il pense que les milieux de terrain Jorrit Croon et Jonas de Geus, ainsi que le gardien Pirmin Blakk, sont des espoirs passionnants et espère qu’ils illumineront le tournoi.

