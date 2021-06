Le plus grand défi de Joe Biden est la division américaine

Alors que le président Joe Biden s’apprête à rallier le monde, notre plus grande vulnérabilité est nous-mêmes.

En tant qu’aides de deux présidents très différents, nous avons tous les deux participé aux réunions du G7, organisé la couverture médiatique des réunions bilatérales avec la Russie et assisté aux réunions de l’OTAN sur la défense. Nous sommes repartis avec une perspective commune : les droits et libertés que les Américains tiennent pour acquis chaque jour sont précieux, et aussi incroyablement fragiles.

Ces droits sont si fragiles, en fait, qu’ils risquent de s’effondrer si notre nation continue sur sa lancée actuelle, où beaucoup d’entre nous non seulement ne peuvent plus avoir de conversations civiles – nous ne pouvons même pas être en désaccord sur les mêmes faits fondamentaux.

En tant que personnes nommées politiquement par des présidents qui ne pourraient pas être plus contrastés – politiquement et stylistiquement – beaucoup aimeraient dire que nous faisons partie d’équipes différentes. Un Trump, un Obama. Des collaborateurs de la Maison Blanche qui ont façonné la couverture de dirigeants très différents.

Notre nation échoue en n’écoutant pas

Pourtant, nous avons tous les deux laissé nos expériences avec la même conclusion : que notre nation échoue en n’écoutant pas. En travaillant ensemble, nous avons de la force, et cette force faiblit, et une nation divisée échouera – peut-être plus tôt que vous ne le pensez.

C’est plus important que jamais, alors que le président Biden assiste à son premier G7, un rassemblement des puissances économiques du monde. Dans cet environnement, avec tout ce qui se passe à l’intérieur de notre pays, nous devons considérer ce que le monde pense de nous.

Les dirigeants mondiaux doutent plus que jamais des États-Unis, et dans notre discours et nos divisions, ils voient des traits qui caractérisent des endroits moins stables et moins libres.

Nous ne manquons pas d’opinions sur le président Biden dans notre pays. Les démocrates se plaignent qu’il devrait se lancer seul à Washington, faire avancer les choses et ne pas attendre pour négocier avec les républicains sur les infrastructures. Leur position est que la réforme n’aura lieu que si un parti à une très faible majorité affirme son pouvoir.

Pour leur part, les républicains se plaignent que Biden est faible, qu’il doit faire plus pour tenir tête à la Chine, qu’il ne négociera pas avec les républicains et qu’il ajoute à la division.

Mais le problème n’est pas le président Biden. C’est nous. Nous tous.

Nous sommes tellement divisés en tant que nation que nous ne pouvons pas avoir de conversations civiles – ne pouvons pas nous mettre d’accord sur des faits de base sur des choses que nous avons tous vues, comme l’insurrection du Capitole. Nous ne regardons pas les vulnérabilités de notre division. Et trop souvent, nous ne voyons pas l’autre côté de leur humanité, ou qu’à la base, nous voulons tous que l’Amérique soit la meilleure possible.

Et les adversaires de l’Amérique sont plus qu’heureux de profiter de cette division pour creuser un nouveau fossé entre les Américains. Les adversaires de l’Amérique militarisent nos désaccords intérieurs pour tourner voisin contre voisin, républicain contre démocrate et américain contre américain. Cette division a si profondément imprégné notre politique publique que même sur des questions si fondamentales pour les intérêts et l’avenir des États-Unis, nous ne pouvons pas commencer à trouver un terrain d’entente.

Une démocratie diversifiée ? Cela signifie être en désaccord sur certaines choses fondamentales tout en travaillant ensemble sur d’autres.

Il y a de nombreuses raisons de se méfier des deux côtés.

Nous sommes tous les deux des millénaires – élevés dans l’ombre du président Bill Clinton et du président de la Chambre Newt Gingrich. Nous avons tous les deux atteint la majorité à une époque où nous en apprenions plus sur la vie sexuelle du président que sur la substance du débat mondial. Et nous sommes tous les deux allés à Washington en espérant que quelque chose soit fait pour nos communautés – l’une de Galesburg, dans l’Illinois, qui faisait face à la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier, et l’autre en tant qu’enfant d’immigrants en Californie en quête de liberté. Nous avons tous les deux vu la résistance de l’autre côté.

Mais on peut se parler. Et nous pouvons être en désaccord et travailler ensemble.

Quelque part là-dedans, nous avons appris que la résistance seule ne fonctionne jamais pour le peuple américain.

Diversité, dynamisme, débat sur les clés de la force américaine

L’Amérique ne doit pas être une nation divisée, ni une nation qui se replie dans ses retranchements. Nous sommes une république avec des valeurs partagées : nous ne sommes en bonne santé que les plus petits d’entre nous, nous ne sommes aussi instruits que les plus petits d’entre nous, et nous ne sommes aussi logés que les plus petits d’entre nous. Et la diversité, le dynamisme et le débat intellectuel sont les clés de notre force.

Nous pourrions avoir différentes voies vers l’épanouissement de la liberté individuelle – une plus dépendante du gouvernement qui fait évoluer la balance, une plus dépendante du secteur privé en tête. Mais nous voulons tous la liberté, la liberté, la justice et le progrès pour notre peuple.

Les problèmes existentiels de notre temps ne seront pas résolus sur des bases purement partisanes. Ils ne seront pas résolus en refusant de parler à l’autre côté. Des millions d’Américains sont toujours au chômage ou sous-employés à cause de la pandémie. La violence dans trop de communautés n’est pas résolue et n’est pas traitée de manière crédible. Et les enfants américains ont souffert. Nous avons un écart d’éducation dans notre pays et nous sommes en retard sur les normes mondiales.

Alors que le président Biden monte sur la scène mondiale, en tant que leader du monde libre, notre espoir est qu’aux États-Unis, nous réfléchissions à la responsabilité qui accompagne ce titre. Trop souvent, on oublie que notre république démocratique est fragile. À la minute où nous cessons de voir l’autre côté de l’allée en tant qu’Américains ayant une voix valable dans nos débats politiques, et au lieu de cela en tant qu’ennemis à arrêter et à réduire au silence, nous perdons ce que c’est que d’être des Américains.

Alyssa Farah a été directrice des communications du président Donald Trump. Johanna Maska a été directrice des avances de presse pour le président Barack Obama.